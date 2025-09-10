Αθήνα, 30°C
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, 2025
«Καλοκαιράκι» με υψηλές σχετικά θερμοκρασίες

Πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα Τετάρτη. Τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 31-33, στην Κεντρική Ελλάδα από 16 έως 34-36 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 29-31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 33-35, στα Επτάνησα από 17 έως 29-31, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 30-32 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι διαφόρων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νότιες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32-33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς.

