Πυρκαγιά σε εξέλιξη στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου - Ήχησε το 112

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βόλο στη περιοχή του ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου. Συνδράμουν 22 πυροσβέστες.

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης που στεγάζεται στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, στο Βελεστίνο. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.

Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε το 112 στη περιοχή του Βελεστίνου, καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται πλησίον της φωτιάς, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.