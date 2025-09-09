Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.8° 29.0°
3 BF
39%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.9° 28.3°
4 BF
45%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 29.0°
3 BF
61%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
28%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
42%
Βέροια
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
2 BF
50%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
20%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
2 BF
37%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.8° 26.9°
4 BF
51%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.9° 29.3°
3 BF
40%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
53%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
26.7° 26.7°
1 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
61%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
37%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.2° 30.5°
3 BF
42%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.8° 29.3°
4 BF
63%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.8° 29.4°
2 BF
26%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.3° 26.6°
2 BF
68%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
3 BF
61%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 30.2°
1 BF
28%
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
φωτογραφία αρχείου | Eurokinissi

Φωτιά στη Λακωνία - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κάποιον οικισμό.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρυές της Λακωνίας.

Από το Πυροσβεστικό Σώμα για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 26 στελέχη με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την μέχρι τώρα πληροφόρηση, η φωτιά δεν απειλεί κάποιον οικισμό, αντιθέτως καίει σε δύσβατο σημείο.

