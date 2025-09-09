Φωτιά στη Λακωνία - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κάποιον οικισμό.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρυές της Λακωνίας.

Από το Πυροσβεστικό Σώμα για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 26 στελέχη με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την μέχρι τώρα πληροφόρηση, η φωτιά δεν απειλεί κάποιον οικισμό, αντιθέτως καίει σε δύσβατο σημείο.