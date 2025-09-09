«Πρεμιέρα» για τα 24ωρα μέσα μεταφοράς τα Σαββατόβραδα

Από αυτό το Σάββατο, γίνεται «θεσμός» η εβδομαδιαία ολονύχτια λειτουργία επιλεγμένων μέσων μεταφοράς στο λεκανοπέδιο.

Κάθε Σάββατο, τις μεταμεσονύχτιες ώρες, θα εκτελούνται δρομολόγια από τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ. Επιπλέον, δρομολόγια θα διεξάγονται και από δέκα λεωφορειακές γραμμές του δικτύου, οι οποίες καλύπτουν νευραλγικά σημεία της Αθήνας.

«Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συνολική εμπειρία της μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για το κοινό, όλες τις ώρες της ημέρας. Αποτελεί, επιπλέον, ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Αθήνας. Η νέα υπηρεσία ενισχύει τη συνολική εμπειρία μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Παράλληλα, στηρίζει τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα, αναβαθμίζοντας την εικόνα της Αθήνας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης.», τονίζει το υπουργείο Μεταφορών σε σχετική ανακοίνωσή του.

Καταλυτικό ρόλο στη μετάβαση από την πιλοτική εφαρμογή στη μόνιμη λειτουργία είχαν οι εργαζόμενοι σε όλα τα μέσα, που σύμφωνα με το υπουργείο, στήριξαν το εγχείρημα με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Μετρό και Τραμ τα βράδια του Σαββάτου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πέρα από τα Μετρό και τα Τραμ, στη σαββατιάτικη «μάχη» της μεταφοράς των επιβατών, μπαίνουν δέκα επιπλέον γραμμές του ΟΑΣΑ, οι οποίες θα λειτουργούν και τις νυχτερινές ώρες κάθε Σάββατο, επιπλέον των γραμμών 11, 040, 400, 500, 790, Χ14 καθώς και των Χ93, Χ95, Χ96 και Χ97 που συνδέονται με το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας είναι οι εξής:

· 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

· 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

· 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

· 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

· 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)

· 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

· 049 Πειραιάς – Ομόνοια

· Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

· Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

· Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

· 040 Πειραιάς – Σύνταγμα

· 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

· Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

· Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

· Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

· Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας είναι οι εξής:

· 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

· 500 Πειραιάς – Κηφισιά

· 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

· Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά.