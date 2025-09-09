Φωτιά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στη Στεμνίτσα Αρκαδίας.
Το πύρινο μέτωπο έχει προκαλέσει κινητοποίηση στην Πυροσβεστική και εντοπίζεται στη θέση Ραπούνι Μαινάλου.
Στο σημείο έχουν σπεύσει εναέριες και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής αν και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θεωρείται αναζωπύρωση της χθεσινής φωτιάς στο Μαίναλο που προκλήθηκε από πτώση κεραυνού.
Ειδικότερα, το μέτωπο εντοπίζεται σε δασική έκταση και για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί: 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα ενώ από άερος συνδράμουν 2 αεροσκάφη (Α/Φ) και 3 ελικόπτερα (Ε/Π).
