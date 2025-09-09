Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
31°C
32.9° 29.2°
3 BF
37%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.6° 29.5°
3 BF
38%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
30.0° 29.9°
2 BF
58%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
47%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.8° 29.8°
0 BF
56%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.4° 30.4°
1 BF
19%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.1° 30.1°
3 BF
40%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.1° 27.8°
4 BF
54%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 28.9°
4 BF
40%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
4 BF
50%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 27.7°
1 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
45%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.9° 32.9°
2 BF
27%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
32.2° 30.6°
3 BF
29%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.8°
3 BF
60%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
32°C
31.8° 31.6°
2 BF
23%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 26.3°
2 BF
69%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.5° 27.5°
4 BF
62%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 30.2°
0 BF
34%
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
φωτιά στη Κερατέα
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Φωτιά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Καίγεται δασική έκταση.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στη Στεμνίτσα Αρκαδίας.

Το πύρινο μέτωπο έχει προκαλέσει κινητοποίηση στην Πυροσβεστική και εντοπίζεται στη θέση Ραπούνι Μαινάλου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει εναέριες και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής αν και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θεωρείται αναζωπύρωση της χθεσινής φωτιάς στο Μαίναλο που προκλήθηκε από πτώση κεραυνού.

Ειδικότερα, το μέτωπο εντοπίζεται σε δασική έκταση και για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί: 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα ενώ από άερος συνδράμουν 2 αεροσκάφη (Α/Φ) και 3 ελικόπτερα (Ε/Π).

