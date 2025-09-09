Επιστολή Δούκα στον πρόεδρο του ΟΣΕ για τις αφύλακτες διαβάσεις

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Επ’ αφορμή του θλιβερού δυστυχήματος με το θάνατο ενός ηλικιωμένου συμπολίτη μας, ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο της HellenicTrain σε αφύλακτη διάβαση στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, επικοινωνώ μαζί σας για να σας επισημάνω τα εξής:

Η πρόσφατη τραγωδία με την παράσυρση του ηλικιωμένου συνανθρώπου μας δυστυχώς επιβεβαίωσε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο την εντονότατη ανησυχία των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων για την επικινδυνότητα των ισόπεδων διαβάσεων του ΟΣΕ σε ζητήματα φύλαξης, οδοσήμανσης και βλαβών, η οποία τον τελευταίο τουλάχιστον ενάμιση χρόνο έχει εκφρασθεί προς εσάς επανειλημμένα με διψήφιο αριθμό επιστολών σε επίπεδο αρμόδιου αντιδημάρχου και διευθυντή.

Παρά τα δεκάδες αιτήματα-παράπονα συμπολιτών μας και την επίμονη θεσμική απεύθυνση και όχληση της Αντιδημαρχίας μας προς την αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του ΟΣΕ, αλλά και προς εσάς προσωπικά, για την ανάγκη λήψης μέτρων άρσης επικινδυνότητας σε πλείστες όσες περιπτώσεις, ο ΟΣΕ συνεχίζει όλο αυτό το διάστημα να μας αγνοεί και να μην προβαίνει σε καμία απολύτως ενδεδειγμένη ενέργεια για την φύλαξη των αφύλακτων διαβάσεων, την αποκατάσταση σημαντικών βλαβών και την περιφρούρηση της ασφάλειας πεζών και οχημάτων.

Παρά το γεγονός ότι η επισκευή επικίνδυνων βλαβών οδοστρώματος στα εντός του εύρους των γραμμών ευρισκόμενα τμήματα, που αποτελούν υποδομή του σιδηροδρομικού δικτύου, προφανώς δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δ.Α., έχουν γίνει σε δύο περιπτώσεις αντίστοιχες παρεμβάσεις από μεριάς μας, προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες του οδοστρώματος εντός των γραμμών στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, καθώς η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Σε μία μάλιστα περίπτωση στην ισόπεδη διάβαση στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Λένορμαν, η ανάδοχος τεχνική εταιρεία μας ενημέρωσε εγγράφως ότι δεν της επιτράπηκε από τον φύλακα κατόπιν επικοινωνίας με τον ΟΣΕ, να προβεί στην επισκευή λακκούβας.

Ο Δήμος Αθηναίων, ως ο αρμόδιος φορέας για τα συμβαίνοντα εντός των διοικητικών ορίων του και ως αποδέκτης πληθώρας αιτημάτων και παραπόνων για ζητήματα ασφάλειας και φθορών στις ισόπεδες διαβάσεις του ΟΣΕ υλοποιεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, υπερβαίνοντας ενίοτε τον τομέα αρμοδιότητάς του, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια πεζών και οχημάτων.

Κύριε Πρόεδρε, δεδομένης της σοβαρότητας του ζητήματος και προς αποφυγή οποιουδήποτε άλλου τραγικού συμβάντος στο μέλλον, παρακαλώ όπως μεριμνήσετε προσωπικά ώστε να προβεί ο ΟΣΕ άμεσα, ως οφείλει, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την φύλαξη των αφύλακτων διαβάσεων εντός του αστικού ιστού, την έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος εντός του σιδηροδρομικού δικτύου και την άμεση βελτίωση της οδοσήμανσης επί των ισόπεδων διαβάσεων.



Με εκτίμηση,

Χάρης Δούκας