Δημοτικός υπάλληλος στη Θεσσαλονίκη ξυλοκοπήθηκε ενώ έκοβε δέντρα

Δημοτικός υπάλληλος δέχθηκε επίθεση εν ώρα υπηρεσίας από 34χρονο, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 61 ετών υπάλληλος στον τομέα καθαριότητας τού δήμου Παύλου Μελά, το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί, την ώρα που εκτελούσε εργασίες κοπής δέντρων.
Αφορμή φαίνεται πως αποτέλεσε η κοπή ενός μικρού δένδρου, το οποίο είχε φυτέψει ο 34χρονος. Ξεσπώντας την οργή του πάνω στον δημοτικό υπάλληλο, τού επιτέθηκε με μπουνιά, ενώ προκάλεσε φθορές στο χαρτοκοπτικό μηχάνημα.
Ο 34χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
