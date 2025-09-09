Δώστε στην κυκλοφορία τη «χαμένη λεωφόρο»

Ο λόγος δόθηκε στους πολίτες! Και στη συντριπτική τους πλειονότητα τάχθηκαν υπέρ του ανοίγματος της Βασιλίσσης Ολγας! Η επαναφορά της λεωφόρου του αθηναϊκού κέντρου στην κυκλοφορία αποτέλεσε βασικό θέμα συζήτησης του συμμετοχικού εργαστηρίου «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» που έχει εγκαινιάσει η δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα στα δημοτικά διαμερίσματα της πρωτεύουσας.

Αφετηρία των συγκεκριμένων συμμετοχικών εργαστηρίων αποτέλεσε το 2ο δημοτικό διαμέρισμα, το οποίο περιλαμβάνει το Παγκράτι και το Μετς, περιοχές που επηρεάζονται (και στο παρελθόν επηρεάστηκαν) ευθέως από τις αλλαγές στη Βασ. Ολγας. Στη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε το βράδυ της Κυριακής, οι πολίτες που παρακολουθούσαν το εργαστήριο στη Λέσχη Φιλίας του Νέου Κόσμου είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν (μέσω QR και κινητών τηλεφώνων) για τη μετατροπή της Βασ. Ολγας σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα: το 83% ψήφισε υπέρ του ανοίγματος της Βασιλίσσης Ολγας για τα αυτοκίνητα!

Οι απαντήσεις

Αυτή η τόσο ξεκάθαρη άποψη αφορούσε το ένα από τα δύο ερωτήματα που τέθηκαν στους πολίτες (στο εργαστήρι βρέθηκαν περίπου 150-200 άνθρωποι). Ετερο ερώτημα ήταν το εξής: «Ποιο είναι για εσάς το σημαντικότερο όφελος από το άνοιγμα της Βασ. Ολγας;», με τους συμμετέχοντας στην ψηφοφορία να δίνουν τις παρακάτω απαντήσεις:

● Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης (45%)

● Λειτουργία ως πολυτροπικός δρόμος - συνύπαρξη ΜΜΜ, Ι.Χ., πεζών, με σαφείς κανόνες (20%)

● Πιο εύκολες μετακινήσεις για τους κατοίκους της περιοχής (20%)

● Ισότιμη μεταχείριση πολιτών (10%)

● Καλύτερη ροή οχημάτων, λιγότερη ρύπανση (6%)

Δαγκωτό «Ναι»

Πάντως, το τεράστιο ρεύμα υπέρ του ανοίγματος της Βασ. Ολγας στην κυκλοφορία κάποιους δεν τους εξέπληξε. Κι αυτό γιατί, όπως μας ειπώθηκε, σε κλειστή ομάδα στο facebook με μέλη κατοίκους του Παγκρατίου, διοργανώθηκε μια ψηφιακή δημοσκόπηση για το ίδιο θέμα. «Ναι» στο άνοιγμα της Βασ. Ολγας απάντησε το 89% και συγκεκριμένα 615 από τους συνολικά 691 συμμετέχοντες. Σημειώνεται ότι κυρίως οι κάτοικοι του Παγκρατίου και του Μετς (από τη 2η δημοτική κοινότητα) όσο και αυτοί της Πλάκας (από την 1η δημοτική κοινότητα) ήταν τα βασικά «θύματα» του κυκλοφοριακής ταλαιπωρίας που προκάλεσε το κλείσιμο της Βασ. Ολγας. Εξαναγκάστηκαν σε μεγάλους οδικούς κύκλους προκειμένου να μετακινηθούν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, καθώς η πεζοδρόμηση της Βασ. Ολγας ουσιαστικά έκοψε μια μεγάλη περιοχή του κέντρου στα δύο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη που έχει εκπονήσει η δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα, η μετατροπή της Βασ. Ολγας σε λεωφόρο ήπιας κυκλοφορίας:

●Θα μειώσει κατά 20% τον κυκλοφοριακό φόρτο στους γύρω άξονες.

●Θα μειώσει κατά 24% για κάθε όχημα τον μέσο χρόνο καθυστέρησης στην πρωινή περίοδο αιχμής και κατά 5% στην απογευματινή.

● Θα αυξήσει κατά 16% τη μέση ταχύτητα των οχημάτων στην πρωινή περίοδο αιχμής και κατά 2% στην απογευματινή.

● Θα επέλθει ετήσια μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) κατά 156 τόνους.

Ο Χάρης Δούκας λέει την αλήθεια για τη Βασιλίσσης Ολγας στους Αθηναίους που βρέθηκαν στη Λέσχη Φιλίας του Νέου Κόσμου

Αποσυμφόρηση

«Η Βασιλίσσης Ολγας δεν μπορεί να παραμένει κλειστή, κόβοντας την Αθήνα στα δύο. Πρέπει να ανοίξει με σχέδιο, νομιμότητα και ισορροπία, να γίνει ένας δρόμος που συνδέει, αποσυμφορεί και εξυπηρετεί όλους τους Αθηναίους, όχι τους λίγους», ανέφερε σε χθεσινή του ανάρτηση ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Επίσης εξήγησε σε όσους παρευρέθησαν στο εργαστήριο γειτονιάς ότι οι κυκλοφοριακές αλλαγές δεν θα αλλάξουν το σχέδιο ανάπλασης, ενώ παράλληλα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, θα διορθωθούν «παραλείψεις και προχειρότητες του παρελθόντος» και, ακόμη, ότι η διέλευση των Ι.Χ. από τη Βασ. Ολγας δεν θα επηρεάσει τις αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν - κάτι που συμβαίνει και με την Πύλη του Αδριανού.

Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Δούκας είχε ξεκαθαρίσει ότι εάν η κυβέρνηση και τα εμπλεκόμενα υπουργεία επιμείνουν στη «στείρα αντιπαράθεση» σχετικά με το άνοιγμα της Βασ. Ολγας, θα απευθυνθεί στους πολίτες της Αθήνας. Το πρώτο δείγμα δείχνει ότι στο συγκεκριμένο μέτωπο, οι Αθηναίοι στηρίζουν ξεκάθαρα την πρωτοβουλία του.