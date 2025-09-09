Ξεκινά η απεργία των οδηγών ταξί, έκλεισαν τους δρόμους [εικόνες]

Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί σήμερα και αύριο στην Αττική καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) πραγματοποιεί 48ωρη απεργία από τις 6 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του συνδικάτου, με τα ταξί να έχουν κατακλύσει την οδό Μάρνης, ενώ πάνω τους έχουν ταμπέλες στις οποίες αναγράφεται «ΣΑΤΑ Περιφρούρηση».
Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, αναφέρθηκε σε προειδοποιητική απεργία με στόχο την απόσυρση της ΚΥΑ, πράγμα που εάν δεν επιτευχθεί, θα ακολουθήσει απεργία διαρκείας.
Η ΚΥΑ των υπουργών Μεταφορών και Τουρισμού, σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, ξηλώνει ακόμη περισσότερο θεσμικά τον νόμο Σπίρτζη (4530/2018), ο οποίος ρυθμίζει τη λειτουργία των τουριστικών γραφείων και των εταιρειών ενοικίασης ΙΧ, όπως και των ψηφιακών πλατφορμών στις αστικές μεταφορές.
Ειδικότερα, στη νέα ΚΥΑ προστίθεται για πρώτη φορά διάταξη που νομιμοποιεί επί της ουσίας την πρακτική που εφαρμόζουν οι τουριστικές εταιρείες και τα ενοικιαζόμενα (τα γνωστά μαύρα βανάκια) να δηλώνουν κατά τη μεταφορά τα στοιχεία των νομικών προσώπων, και όχι των φυσικών, όπως κανονικά ορίζει ο νόμος 4530/2018.
Η πρακτική που πλέον παίρνει θεσμική υπόσταση, παρέκαμπτε το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο επιτρέποντας να μεταφέρουν απροσδιόριστο αριθμό φυσικών προσώπων, με τη μίνιμουμ χρέωση των 82 ευρώ σε τρεις ώρες, κλέβοντας με αυτόν τον τρόπο μεταφορικό έργο από τα ταξί, όπως καταγγέλλουν.
► Σημειώνεται πως μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα δρομολόγια που αφορούν τη μεταφορά από και προς τα νοσοκομεία, τα οποία θα πραγματοποιούνται κανονικά. Τα ταξί που θα βρίσκονται σε λειτουργία για αυτό τον σκοπό θα φέρουν ειδική σήμανση, ώστε να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα.
Υπενθυμίζεται πως ο κλάδος, ειδικά στην Αθήνα, εδώ και πολλούς μήνες είναι «στα μαχαίρια» με την κυβέρνηση και συγκεκριμένα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
Η τελευταία κινητοποίηση των ταξί ήταν στα τέλη Μαΐου, όπου είχαν απεργήσει ξανά για 48ώρες.
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, «ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας επιβίωσης για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας».
«Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί», προσθέτει το ΣΑΤΑ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας