Ξεκινά η απεργία των οδηγών ταξί, έκλεισαν τους δρόμους [εικόνες]

«Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί», τονίζει το ΣΑΤΑ.

Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί σήμερα και αύριο στην Αττική καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) πραγματοποιεί 48ωρη απεργία από τις 6 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του συνδικάτου, με τα ταξί να έχουν κατακλύσει την οδό Μάρνης, ενώ πάνω τους έχουν ταμπέλες στις οποίες αναγράφεται «ΣΑΤΑ Περιφρούρηση».

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, αναφέρθηκε σε προειδοποιητική απεργία με στόχο την απόσυρση της ΚΥΑ, πράγμα που εάν δεν επιτευχθεί, θα ακολουθήσει απεργία διαρκείας.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Η ΚΥΑ των υπουργών Μεταφορών και Τουρισμού, σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, ξηλώνει ακόμη περισσότερο θεσμικά τον νόμο Σπίρτζη (4530/2018), ο οποίος ρυθμίζει τη λειτουργία των τουριστικών γραφείων και των εταιρειών ενοικίασης ΙΧ, όπως και των ψηφιακών πλατφορμών στις αστικές μεταφορές.

Ειδικότερα, στη νέα ΚΥΑ προστίθεται για πρώτη φορά διάταξη που νομιμοποιεί επί της ουσίας την πρακτική που εφαρμόζουν οι τουριστικές εταιρείες και τα ενοικιαζόμενα (τα γνωστά μαύρα βανάκια) να δηλώνουν κατά τη μεταφορά τα στοιχεία των νομικών προσώπων, και όχι των φυσικών, όπως κανονικά ορίζει ο νόμος 4530/2018.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Η πρακτική που πλέον παίρνει θεσμική υπόσταση, παρέκαμπτε το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο επιτρέποντας να μεταφέρουν απροσδιόριστο αριθμό φυσικών προσώπων, με τη μίνιμουμ χρέωση των 82 ευρώ σε τρεις ώρες, κλέβοντας με αυτόν τον τρόπο μεταφορικό έργο από τα ταξί, όπως καταγγέλλουν.

► Σημειώνεται πως μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα δρομολόγια που αφορούν τη μεταφορά από και προς τα νοσοκομεία, τα οποία θα πραγματοποιούνται κανονικά. Τα ταξί που θα βρίσκονται σε λειτουργία για αυτό τον σκοπό θα φέρουν ειδική σήμανση, ώστε να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Υπενθυμίζεται πως ο κλάδος, ειδικά στην Αθήνα, εδώ και πολλούς μήνες είναι «στα μαχαίρια» με την κυβέρνηση και συγκεκριμένα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Η τελευταία κινητοποίηση των ταξί ήταν στα τέλη Μαΐου, όπου είχαν απεργήσει ξανά για 48ώρες.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, «ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας επιβίωσης για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας».

«Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί», προσθέτει το ΣΑΤΑ.