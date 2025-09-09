Ξεδιψούν τη Χαλκιδική με νέες υποσχέσεις

Νερό να πιουν, να ποτίσουν τα χωράφια τους και να ξεδιψάσουν τα ζώα τους δεν θα έχουν σε λίγο στη Χαλκιδική, ενώ το υπεσχημένο -μέχρι τις τελευταίες εκλογές- φράγμα του ποταμού Χαβρία το έφαγε η πολύχρονη απλόχερη νεοδημοκρατική υποσχεσιολογία. Το καινούργιο αφήγημα της κυβέρνησης -αφού τα παλιά εξαερώθηκαν- για να κατευναστούν οι ανησυχίες που έχουν ζώσει τον νομό σαν τα φίδια λέει ότι δεν πρέπει να ανησυχούν διότι ο νομός θα ξεδιψάσει από το νερό… της Εταιρείας Υδρευσης-Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). Ισως, αν ρωτούσαν την τεχνητή νοημοσύνη (Τ.Ν.), όπως κάνουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), να έπαιρναν ακριβέστερες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα και τις αγωνίες τους.

Είναι άγνωστο πώς εξέλαβαν οι Αρχές της Χαλκιδικής τις ανακοινώσεις που τους έγιναν πριν από μία εβδομάδα σε κλειστή (!) σύσκεψη στον Πολύγυρο -που ήταν αντιμέτωπος και φέτος με τη λειψυδρία- αλλά η σιωπή από πλευράς φορέων που ακολούθησε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν χρειάζεται μετάφραση. Οπως έγινε γνωστό από κυβερνητικό non paper, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης είπε ότι το κρισιμότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει ο νομός είναι η διαχείριση υδάτων και ότι σαν απάντηση στο πρόβλημα η κυβέρνηση έχει βούληση να αναθέσει στην ΕΥΑΘ την επέκταση της χωρικής της αρμοδιότητας. Θα υπάρξει μάλιστα και… ολιστικός σχεδιασμός για πόσιμο, αρδευτικό νερό, όμβρια ύδατα, αποχέτευση και βιολογικούς καθαρισμούς.

Οι λέξεις «φράγμα Χαβρία ποταμού» («Εφ.Συν.», 4.6.2023, «Από το φράγμα-ΣΔΙΤ στο… φράγμα γιοκ») δεν υπήρχαν στο σημείωμα. Οι Χαλκιδικιώτες καλούνται τώρα να ξεδιψάσουν με νέες υποσχέσεις -αφού οι παλιές σκόνταψαν σε «αβελτηρίες και διεθνή συμφέροντα», όπως ψιθυρίζεται-, ωστόσο ας ενημερώσουν και την ΕΥΑΘ η οποία ανακοίνωσε μόλις τον περασμένο Ιούλιο το επενδυτικό της πλάνο μέχρι το 2028 και σε αυτό δεν υπάρχει αναφορά σε έργα για να ξεδιψάσει η Χαλκιδική!

Ανύπαρκτα έργα

Διόλου τυχαία η Κυριακή Μάλαμα, βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας, σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για αναφορές από «υπουργικά στελέχη γεμάτα έπαρση για έργα που δεν υπάρχουν, μεγαλόστομες υποσχέσεις και πλήρη άγνοια των πραγματικών καταστάσεων στο πεδίο της καθημερινότητας και της οικονομίας» και «υποσχέσεις για δισεκατομμύρια σε υποδομές που αγνοούνται». Οσο για το θέμα του νερού, σχολιάζει ότι ανακοινώθηκαν «δισεκατομμύρια για την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή, την ώρα που η Χαλκιδική έχει μείνει χωρίς νερό και κοπάδια»!

Στο θέμα παρενέβη με ένταση και ο Γιάννης Μυλόπουλος, πρώην πρύτανης του ΑΠΘ και επικεφαλής της παράταξης «Αλλαγή στην ΠΚΜ», που σημειώνει ότι «η ΕΥΑΘ όντως έχει μεγάλη εμπειρία», όμως «η ανάθεση του προβλήματος στην ΕΥΑΘ δεν μπορεί να λύσει κανένα από τα μεγάλα προβλήματα της Χαλκιδικής» διότι: «1) Η διαχείριση των υδατικών πόρων δεν μπορεί να υλοποιηθεί εκ του μακρόθεν, αλλά εντός της λεκάνης απορροής. Αρα η λύση της ΕΥΑΘ είναι εκτός πνεύματος βιωσιμότητας. 2) Η ανάθεση στην ΕΥΑΘ δεν λύνει το πρόβλημα ότι δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος και από την ΠΚΜ έργα για την ενίσχυση του υδατικού δυναμικού της Χαλκιδικής. 3) Το φράγμα του Χαβρία, που θα δώσει μόνιμη λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας, καλύπτοντας το 33% των αναγκών της Χαλκιδικής σε νερό, παραπέμπεται συνεχώς στις ελληνικές καλένδες. 4) Η ανάθεση στην ΕΥΑΘ δεν λύνει ούτε το πρόβλημα της εξοικονόμησης νερού», αφού «η περιφέρεια προχτές έδωσε άδεια σε ξενοδοχείο με 8 πισίνες» («Εφ.Συν.», 28.8.2025 «Δεν κρατάνε… πισινή για τις πισίνες στη Χαλκιδική»).

Ρωτήστε και την Τ.Ν.

Και μιας και ο λόγος έφερε την ΠΚΜ, ας σημειώσουμε ότι δηλώνει διά του αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Δικτύων, Πάρι Μπίλλια, ότι έχει ελάχιστες αρμοδιότητες για τα προβλήματα του νερού και της λειψυδρίας. Προς επίρρωση των λεγομένων, ο αντιπεριφερειάρχης επικαλέστηκε και… την Τ.Ν., η οποία απάντησε σε ερώτησή του ότι κάτι λίγες ευθύνες έχει βάσει των νόμων, άρα δεν χρειάζεται να στεναχωριέται. Στις 29 Αυγούστου δόθηκε αυτή η απάντηση σε ερώτηση της συμβούλου Μαρίας Αγγελιδάκη που αναφερόταν στα προβλήματα λειψυδρίας στους Δήμους Ωραιοκάστρου, Σερρών, Εμμ. Παππά, Κασσάνδρας και Ν. Προποντίδας. Μόνο που ο κ. Μυλόπουλος έκανε παρέμβαση λέγοντας ότι «η ερώτηση που έθεσε ο κ. Μπίλλιας δεν ήταν η κατάλληλη» και πως σε καλύτερα διατυπωμένη δική του ερώτηση, η Τ.Ν. απάντησε πως «οι περιφέρειες δεν έχουν την αποκλειστική ευθύνη, αλλά έχουν σημαντικό μερίδιο στη διαχείριση και την πρόληψη της λειψυδρίας, κυρίως μέσω του περιφερειακού σχεδιασμού, των έργων υποδομής και της αγροτικής πολιτικής. Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ κράτους - περιφερειών - δήμων συχνά είναι ο λόγος που το πρόβλημα παραμένει οξύ».