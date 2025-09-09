Αναίμακτος πέρασε ο σεισμός που ταρακούνησε την Αττική

Ο σεισμός, με εστιακό βάθος μόλις 13,6 χιλιομέτρων, χαρακτηρίζεται επιφανειακός και γι' αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητός, σκορπίζοντας ανησυχία.

Λαχτάρησαν οι κάτοικοι της Νότιας και Κεντρικής Εύβοιας όπως και της Αττικής, μετά τη σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού.

Πολλοί κάτοικοι επέλεξαν να παραμείνουν όλη τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα στα αυτοκίνητά τους, αποφεύγοντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους, υπό τον φόβο νέων δονήσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί. Το μόνο περιστατικό που έχει αναφερθεί αφορά σπάσιμο τζαμαρίας σε κατάστημα στα Νέα Στύρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, «το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια». Ωστόσο με εντολή του Αρχηγού του Σώματος, τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η και 7η ΕΜΑΚ).

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες, δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, στελέχη των Δήμων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και εθελοντές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους όχι μόνο στα Νέα Στύρα αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ήταν αρνητικά, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίζονται οι επιτόπιες αυτοψίες για την καταγραφή πιθανών ζημιών.

Παράλληλα, καταγράφονται μετασεισμοί, μικρής όμως έντασης, που δεν προκαλούν ανησυχία στους επιστήμονες.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια και ανθρώπους, αλλά ούτε ακόμη και κάποιες μικρομεσαίες ζημιές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος σημείωσε πως «η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή μας, αλλά δεν έχουν προς το παρόν σημειωθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί». Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες πρόληψης και να παραμείνουν ήρεμοι και ψύχραιμοι.