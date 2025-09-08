Το Σύνταγμα φώναξε «Δεν θα γίνουμε δούλοι στον 21ο αιώνα»

Την απόφασή τους να ανισταθούν ανυποχώρητα στην εφαρμογή του νομοσχεδίου για την ευέλικτη εργασία και το 13ωρο ωράριο, εξέφρασαν πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις, πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες που οργανώνονται στο ΠΑΜΕ σε ένα δυναμικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στην Πλατεία Συντάγματος.
Όπως κατέγραψε για λογαριασμό της ΕΦΣΥΝ ο Γιάννης Κυρίτσης, στη συγκέντρωση συμμετείχαν με αποφάσεις τους μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, πολλοί σύλλογοι φοιτητών δημοσίων πανεπιστημίων και άλλα σωματεία.
«Στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα στην κυβέρνηση, στην εργοδοσία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα δεχτούμε να μας γυρίσουν πίσω στον 19ο αιώνα. Δεν θα δεχτούμε να μας φορτώσουν το 13ωρο, να μας στερήσουν το δικαίωμα στη ζωή, στη ξεκούραση, στην οικογένεια, στον ελεύθερο χρόνο. Δεν θα γίνουμε δούλοι στον 21ο αιώνα» τόνισε ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά.
«Πόσες ώρες μπορεί μια εργαζόμενη στα σούπερ μάρκετ ή ένας εργαζόμενος στις αποθήκες να κουβαλάνε εμπορεύματα χωρίς να τσακίσουν την μέση τους; Πόσες ώρες μπορεί μια ταμίας να είναι σκυφτή χωρίς να αποκτήσει μυοσκελετικά προβλήματα; Πόσες ώρες μπορεί ένας πωλητής να τρέχει από πόστο σε πόστο χωρίς να πέσει κάτω;», αναρωτήθηκε η Ηλιάνα Χατζηευσταθίου, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.
Παρών στην κινητοποίηση ήταν και ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ο οποίος σημείωσε: «Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Τον 21ο αιώνα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος. Αντί για αυτό η κυβέρνηση φέρνει ένα τερατούργημα, φέρνει τις 13 ώρες δουλειά. Εδώ και τώρα, αυτό να αποσυρθεί! Χρειάζεται σήμερα 7ωρο, 35ωρο, 5ημερο, αξιοπρεπείς μισθοί, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτά είναι που διεκδικούν οι εργαζόμενοι, που απαιτούν τα συνδικάτα με τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα. Αυτά στηρίζουμε και εμείς, γιατί περιέχονται, είναι συστατικά στοιχεία της πολιτικής πρότασης εξουσίας του ΚΚΕ».
Οι διαδηλωτές δεν παρέλειψαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου.
