Το Σύνταγμα φώναξε «Δεν θα γίνουμε δούλοι στον 21ο αιώνα»

Την απόφασή τους να ανισταθούν ανυποχώρητα στην εφαρμογή του νομοσχεδίου για την ευέλικτη εργασία και το 13ωρο ωράριο, εξέφρασαν πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις, πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες που οργανώνονται στο ΠΑΜΕ σε ένα δυναμικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στην Πλατεία Συντάγματος.

Όπως κατέγραψε για λογαριασμό της ΕΦΣΥΝ ο Γιάννης Κυρίτσης, στη συγκέντρωση συμμετείχαν με αποφάσεις τους μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, πολλοί σύλλογοι φοιτητών δημοσίων πανεπιστημίων και άλλα σωματεία.

«Στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα στην κυβέρνηση, στην εργοδοσία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα δεχτούμε να μας γυρίσουν πίσω στον 19ο αιώνα. Δεν θα δεχτούμε να μας φορτώσουν το 13ωρο, να μας στερήσουν το δικαίωμα στη ζωή, στη ξεκούραση, στην οικογένεια, στον ελεύθερο χρόνο. Δεν θα γίνουμε δούλοι στον 21ο αιώνα» τόνισε ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά.