Απανθρακώθηκε 73χρονος στις Σέρρες μετά από φωτιά σε μονοκατοικία - Είχε κινητικά προβλήματα

Ένας 73χρονος απανθρακώθηκε στις Σέρρες, όταν η μονοκατοικία στην οποία διέμενε, έπιασε φωτιά όμως ήταν ανήμπορος να αντιδράσει.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροσβέστες μπήκαν σε μονοκατοικία της περιοχής του Αγίου Πνεύματος στον δήμο Εμμανουήλ Παππά, για να σβήσουν μια φωτιά στο δωμάτιο όπου διέμενε ο νεκρός 73χρονος.
Ο 73χρονος έμενε μόνος του και είχε κινητικά προβλήματα, ενώ η φωτιά ξέσπασε στο κρεβάτι και το κομοδίνο στο δωμάτιο που βρισκόταν ενώ δίπλα του είχε μια συσκευή οξυγόνου.
Τα αίτια της πυρκαγιάς που προκάλεσε τον θάνατο του 73χρονου ερευνώνται από το τοπικό ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.
