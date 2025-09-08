Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
25.7° 22.9°
1 BF
41%
Θεσσαλονίκη
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.9° 21.9°
0 BF
64%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
21°C
23.0° 21.0°
2 BF
70%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
56%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
67%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
2 BF
52%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
22°C
21.7° 21.7°
1 BF
73%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.5°
4 BF
64%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.8° 23.3°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
4 BF
57%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 27.1°
3 BF
55%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
23°C
22.5° 22.5°
3 BF
36%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
21°C
21.2° 21.2°
2 BF
66%
Λαμία
Αίθριος καιρός
24°C
23.8° 23.4°
1 BF
57%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 24.8°
3 BF
76%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
21°C
20.5° 20.5°
1 BF
45%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
2 BF
54%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
77%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.1° 19.1°
1 BF
61%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
πυροσβεστική
EUROKINISSI

Απανθρακώθηκε 73χρονος στις Σέρρες μετά από φωτιά σε μονοκατοικία - Είχε κινητικά προβλήματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Διενεργείται ανάκριση από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών.

Ένας 73χρονος απανθρακώθηκε στις Σέρρες, όταν η μονοκατοικία στην οποία διέμενε, έπιασε φωτιά όμως ήταν ανήμπορος να αντιδράσει. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροσβέστες μπήκαν σε μονοκατοικία της περιοχής του Αγίου Πνεύματος στον δήμο Εμμανουήλ Παππά, για να σβήσουν μια φωτιά στο δωμάτιο όπου διέμενε ο νεκρός 73χρονος. 

Ο 73χρονος έμενε μόνος του και είχε κινητικά προβλήματα, ενώ η φωτιά ξέσπασε στο κρεβάτι και το κομοδίνο στο δωμάτιο που βρισκόταν ενώ δίπλα του είχε μια συσκευή οξυγόνου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς που προκάλεσε τον θάνατο του 73χρονου ερευνώνται από το τοπικό ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Απανθρακώθηκε 73χρονος στις Σέρρες μετά από φωτιά σε μονοκατοικία - Είχε κινητικά προβλήματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual