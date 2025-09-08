Νεκρός 29χρονος στο νησί της Ίου μετά από τροχαίο δυστύχημα την Κυριακή

Τροχαίο δυστύχημα στην Ίο με έναν 29χρονο αλλοδαπό να χάνει τη ζωή του μετά από ανατροπή οχήματος.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Ίο στην επαρχιακή οδό Κάμπου – Χώρας Ίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 29χρονος αλλοδαπός εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών, το οποίο σχηματίζει σχετική δικογραφία.