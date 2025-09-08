Αθήνα, 30°C
Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου, 2025
Τροχαίο ΒΟΑΚ
neakriti.gr

Νεκρός νεαρός οδηγός φορτηγού στον ΒΟΑΚ [βίντεο]

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ο 25χρονος εγκλωβίστηκε σε φορτηγό που ντελαπάρισε στο ύψος του Φόδελε.

Ένα ακόμα τραγικό τροχαίο σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), με θύμα έναν 25χρονο οδηγό, στο τμήμα μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το neakriti.gr, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να επιχειρήσουν τον απεγκλωβισμό του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε ετοιμότητα για την άμεση μεταφορά του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς ο 25χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, τα οποία ήταν βαρύτατα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του νέου θανατηφόρου τροχαίου, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ.

