Προ των πυλών η μπίζνα της Κτηματολόγιο Α.Ε. (;)

Γλωσσικό ολίσθημα ή αποκάλυψη των σχεδίων του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια νέα τεράστια «μπίζνα» αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ; Ενα τέτοιο ερώτημα γεννήθηκε από την ομιλία του πρωθυπουργού το βράδυ του Σαββάτου στη ΔΕΘ, όπου μίλησε για ένταξη των Πολεοδομικών Γραφείων σε έναν φορέα που δεν υπάρχει, την «Κτηματολόγιο Α.Ε.»!

Η συγκεκριμένη αναφορά του Κυρ. Μητσοτάκη έγινε την ώρα που μιλούσε για τις μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν μια κυβερνητική θητεία και, άρα, απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις. Μάλιστα τόνισε ότι «η οργάνωση του χώρου» «αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη σιωπηλή μεταρρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνησή μας».

Η «Εφ.Συν.» έχει με πολλές αφορμές αναφερθεί στην αναστάτωση που έχει προκαλέσει με τις αποφάσεις της η κυβέρνηση στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Τα χιλιάδες εκτός σχεδίου οικόπεδα που έχασαν το δικαίωμα δόμησης ενώ η κυβέρνηση υποσχόταν ρυθμίσεις που ποτέ δεν έρχονταν και οι παλινωδίες με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) είναι μόνο δύο από τα κεφάλαια που άνοιξαν από το 2019 και πάγωσαν την οικοδομή. Στο ίδιο διάστημα, οι επενδύσεις «στρατηγικού χαρακτήρα» και όσων είχαν προσβάσεις στην εξουσία προχώρησαν ανεμπόδιστα. Στις περιοχές με μεγάλες αξίες γης η οικοδομική δραστηριότητα απογειώθηκε, αλλά το στεγαστικό πρόβλημα στις πόλεις συνεχώς οξύνεται. Πάνω σε αυτά τα δεδομένα φαίνεται πως πάτησε και η εξαγγελία του πρωθυπουργού για ένταξη των Πολεοδομικών Γραφείων στην «Κτηματολόγιο Α.Ε.», όπως ανέφερε. Ομως:

● «Κτηματολόγιο Α.Ε.» δεν υφίσταται σήμερα. Αυτό που υπάρχει είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Συστάθηκε το 2018, ακριβώς για να έχει επίσημη κρατική υπόσταση και να απορροφήσει τα κατά τόπους κρατικά Υποθηκοφυλακεία όπου έως τότε εγγράφονταν τα δικαιώματα πάνω στη γη. Μαζί με τα Υποθηκοφυλακεία, το ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο κληρονόμησε και σειρά προβλημάτων που δεν επιλύθηκαν παρά τις συνεχείς πανηγυρικές αναφορές της κυβέρνησης.

● Ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να πει ότι οι Πολεοδομίες αντιμετωπίζουν προβλήματα διαφθοράς, παρά το γεγονός ότι υπάγονται στους δήμους και η πλειονότητα των δημάρχων προέρχεται από τη γαλάζια παράταξη. Αυτό που δεν είπε, είναι ότι το βασικό πρόβλημα των Πολεοδομικών Γραφείων είναι η έλλειψη προσωπικού. Σε σύνολο 332 δήμων λειτουργούν μόλις 168 Πολεοδομίες και από αυτές οι 16 με υποστήριξη από άλλες γειτονικές, ενώ 4 δεν έχουν καθόλου προσωπικό και 22 κανέναν μηχανικό.

● Με αυτά τα δεδομένα, οι πολεοδομίες πρέπει να εγκρίνουν άδειες, να κάνουν ελέγχους, να εντοπίζουν αυθαίρετα, να υλοποιούν κατεδαφίσεις κ.ο.κ. Το αποτέλεσμα είναι να μην πραγματοποιούν παρά μικρό μέρος των υποχρεώσεών τους. Την ίδια έλλειψη προσωπικού, όμως, αντιμετωπίζει και η Ελληνικό Κτηματολόγιο με αποτέλεσμα να αναζητά λύσεις με εξωτερικούς συμβούλους (ιδιώτες δικηγόρους) και την τεχνητή νοημοσύνη. Θα δοθεί άραγε λύση στην υποστελέχωση με τη συνένωση δύο ήδη υποστελεχωμένων φορέων;

● Αν το Κτηματολόγιο είχε όντως ολοκληρώσει την Κτηματογράφηση και λειτουργούσε, αυτό θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει την κατάσταση. Ομως, η συνολική διαδικασία βρίσκεται περίπου στο 70% της υλοποίησης ενώ εκκρεμούν εδώ και χρόνια περίπου 400.000 υποθέσεις (ενστάσεις, πρόδηλα λάθη, χρησικτησίες κ.λπ.). Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το ΝΠΔΔ αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα όπως αυτό με το σύστημα Πληροφορικής που κατέρρευσε επί μέρες στην αρχή του καλοκαιριού.

● Σε εκείνη τη φάση, μάλιστα, οι εργαζόμενοι στην Πληροφορική (όπου παραιτήθηκε η διευθύντρια και ακολούθησαν σχεδόν όλοι οι προϊστάμενοι) κατήγγειλαν παρεμβάσεις τρίτων, ιδιωτών που έρχονται και ζητούν πρόσβαση στα στοιχεία του Κτηματολογίου με τη δικαιολογία ότι πρόκειται στο μέλλον να συνάψουν σύμβαση με τον φορέα. Ταυτόχρονα, υπήρξαν αποκαλύψεις για σύστημα προτεραιοποίησης αιτημάτων πολιτών οι οποίοι εξυπηρετούνται γρηγορότερα με παρεμβάσεις υπουργών, ενώ αποκαλύφθηκε και «κύκλωμα» υπαλλήλων που κατηγορήθηκε για «γρηγορόσημο». Πιο πρόσφατα, μάλιστα, αποκαλύφθηκαν υποθέσεις όπου μέσω Κτηματολογίου αναγνωρίστηκε ιδιοκτησία σε ακίνητα με χρησικτησία. Με άλλα λόγια, δεν ισχύει ότι οι Πολεοδομίες θα έρθουν να ενταχθούν σε έναν φορέα που λειτουργεί με «ασφάλεια δικαίου».

● Ολα τα παραπάνω οδηγούν στην υποψία ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε κατά λάθος σε Κτηματολόγιο Α.Ε., δηλαδή μια ανώνυμη εταιρεία που θα μπορεί να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό κατά το δοκούν. Η προίκα που θα έχει ένας τέτοιος φορέας θα είναι τεράστιας αξίας καθώς θα είναι μια «τράπεζα», μέσα στην οποία θα είναι καταγεγραμμένος ένας αμύθητος πλούτος πληροφοριών. Πόσα ακίνητα υπάρχουν και πού ακριβώς, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, τι έχουν κατασκευάσει πάνω σε αυτά, τι έχουν δικαίωμα να κατασκευάσουν. Επίσης ποια ακίνητα είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη», πόσα από αυτά διεκδικούνται δικαστικά και πόσα είναι απολύτως ξεχασμένα, διαθέσιμα για λογής-λογής αρπακτικά.

● Με έναν τέτοιο πλούτο στα χέρια της, η ανώνυμη εταιρεία θα είναι «πολύφερνη νύφη» για μια μελλοντική ιδιωτικοποίηση. Ακόμη κι αν δεν ιδιωτικοποιηθεί, θα είναι απλούστατο πλέον: όσοι ενδιαφέρονται για ένα ακίνητο και την αξιοποίησή του να απευθύνονται πια σε ιδιώτες (μηχανικούς - δικηγόρους - εταιρείες) που θα αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες, όπως ήδη οι νέες άδειες εκδίδονται μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

● Αγνωστο παραμένει πώς θα παρακαμφθεί η εκφρασμένη άρνηση των δήμων να χάσουν τις Πολεοδομίες αλλά και ποιο υπουργείο θα αναλάβει την εποπτεία του νέου φορέα-μαμουθ. Υπενθυμίζεται ότι το Κτηματολόγιο μεταφέρθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δεν διαθέτει καν αρμόδια Γενική Γραμματεία για να παρακολουθεί την περίπλοκη πολεοδομική νομοθεσία.