Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.3° 29.1°
4 BF
37%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.6° 28.8°
3 BF
42%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.5° 30.0°
3 BF
56%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
35%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
37%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
31°C
31.5° 31.5°
0 BF
41%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
2 BF
23%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
30°C
30.0° 30.0°
3 BF
33%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.8°
5 BF
50%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.9° 27.7°
4 BF
41%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
5 BF
53%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
2 BF
57%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
4 BF
61%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
1 BF
29%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
30°C
30.6° 30.5°
3 BF
40%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.8°
4 BF
61%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.0° 29.8°
3 BF
28%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.3° 27.1°
4 BF
59%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
27.5° 27.5°
3 BF
62%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
28.0° 28.0°
0 BF
36%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου, 2025
moni
Μονή Αγίων Θεοδώρων στα Καλάβρυτα. | EUROKINISSI

Ολόκληρο κύκλωμα είχε στηθεί με την υπόθεση του ηγούμενου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Συνολικά 6 συλλήψεις για παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων • Ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει βυζαντινές εικόνες και ιερά ευαγγέλια του 18ου αιώνα.

Πέρα από τον ηγούμενο της Μονής Σπηλαίου, που προσπάθησε να πουλήσει θρησκευτικά είδη για 200.000 ευρώ, στα χέρια των αρχών έχουν περάσει ο βοηθός του, ένας ενεχυροδανειστής και η σύζυγό του ως συνεργοί και ακόμα δύο άτομα που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες. 

Ανάμεσα στα κειμήλια που προσπάθησε να πουλήσει ο ηγούμενος ήταν δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761, 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ηγούμενος και ο βοηθός του συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), κατά την οποία μία γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.

Μάλιστα, κατά την διάρκεια της επιχείρησης η αστυνομικός, μετά από διαπραγματεύσεις, συμφώνησε με τον ηγούμενο για την αγορά μέρους των κειμηλίων έναντι 200 χιλιάδων ευρώ.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ολόκληρο κύκλωμα είχε στηθεί με την υπόθεση του ηγούμενου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual