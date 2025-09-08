Ολόκληρο κύκλωμα είχε στηθεί με την υπόθεση του ηγούμενου

Πέρα από τον ηγούμενο της Μονής Σπηλαίου, που προσπάθησε να πουλήσει θρησκευτικά είδη για 200.000 ευρώ, στα χέρια των αρχών έχουν περάσει ο βοηθός του, ένας ενεχυροδανειστής και η σύζυγό του ως συνεργοί και ακόμα δύο άτομα που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες.
Ανάμεσα στα κειμήλια που προσπάθησε να πουλήσει ο ηγούμενος ήταν δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761, 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ηγούμενος και ο βοηθός του συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), κατά την οποία μία γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.
Μάλιστα, κατά την διάρκεια της επιχείρησης η αστυνομικός, μετά από διαπραγματεύσεις, συμφώνησε με τον ηγούμενο για την αγορά μέρους των κειμηλίων έναντι 200 χιλιάδων ευρώ.
