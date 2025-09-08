Κανένα έργο στη Θεσσαλονίκη πέραν του Flyover

Ολες οι κυβερνητικές υποσχέσεις μιας εξαετίας για τη Θεσσαλονίκη έμειναν βουβές κι ακίνητες χθες στα πρωθυπουργικά χείλη, όπως… ακίνητο έμεινε και το μετρό, «το καμάρι της πόλης» όπως το είχε χαρακτηρίσει μόλις λίγες ώρες νωρίτερα στην ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης». Αλαλα τα χείλη όλων των ασεβών, καμία ερώτηση από τους δημοσιογράφους, παραπεταμένη η πόλη. Γενικολογίες για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, σιωπή για το λιμάνι κι ούτε… κιχ για την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως, για την οποία ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει… έναρξη εργασιών αρχές του 2026 (!) χωρίς αρχιτεκτονικό σχέδιο, χωρίς μελέτη, χωρίς διαγωνισμό. Για άλλη μια φορά μείναμε με την απορία, τι ακριβώς χειροκροτούσαν οι νεοδημοκράτες πολιτευτές και οι δεξιοί «ταγοί» των φορέων της πόλης.

Της πρωθυπουργικής σιωπής είχαν προηγηθεί οι «εμψυχωτικές» δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος είδε με τα ίδια του τα μάτια του πως «τόσα έργα μαζί έχει να δει η Θεσσαλονίκη δεκαετίες»! Την πρώτη πάντως και μοναδική δεκαετία που κυβέρνηση δεν έκανε κάτι για την πόλη πάει να τη συμπληρώσει η κυβέρνηση την οποία υπηρετεί ο κ. Χατζηδάκης. Ας δούμε λοιπόν κάποια από τα «αστέρια» των έργων που γεννιούνται τούτη τη στιγμή της νεοδημοκρατικής «κοσμογονίας».

Χρηματοδότηση

Για το μετρό πρώτα, και πέρα από τις συνεχείς βλάβες -για τις οποίες κάποια στιγμή πρέπει να δοθούν επιτέλους εξηγήσεις- είχαμε την παραδοχή ότι η απαραίτητη επέκταση στα δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος είναι κυριολεκτικά στον αέρα αφού δεν υπάρχουν καν μελέτες, πόσο μάλλον χρηματοδότηση. Οσο για την επέκταση στην Καλαμαριά θα έπρεπε να είναι έτοιμη ακόμη και… πριν από τις περσινές δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού ότι τον Νοέμβριο του 2025 θα ήταν έτοιμη. Τώρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις των κατασκευαστών, πάμε προς τέλη Μαρτίου, πιο πίσω και από τον Φεβρουάριο του 2026 που ήταν η διορθωτική υπόσχεση η οποία ακολούθησε την τραγική πρωθυπουργική διάψευση.

Η επέκταση του 6ου προβλήτα στο λιμάνι αλλά και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο είναι απλώς έργα ιδιωτών τα οποία η ίδια η κυβέρνηση έχει φροντίσει… να καθυστερήσει. Παρά τα μασημένα λόγια περί έναρξης των πρόδρομων εργασιών στο λιμάνι, τίποτα δεν γίνεται. Θυμίζουμε ότι ο 6ος προβλήτας θα έπρεπε να είναι από χρόνια έτοιμος με βάση τη σύμβαση παραχώρησης αλλά φρόντισε η κυβέρνησή μας με τις παρατάσεις που έδωσε να μην έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα ούτε η σύμβαση κατασκευής με τον ανάδοχο. Μιας και αναφερόμαστε στο λιμάνι, ας θυμηθούμε ότι έχει και το κράτος κάτι υποχρεώσεις, όπως η νέα (!) σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα που διεκδικεί με αξιώσεις τα πρωτεία της καθυστέρησης από το μετρό της Θεσσαλονίκης αφού αυτή η σιδηροδρομική σύνδεση είχε εξαγγελθεί για πρώτη φορά το 2013 από τον σημερινό επίτροπο Μεταφορών Τζιτζικώστα. Μάλλον κι ο ίδιος το έχει ξεχάσει, γι’ αυτό και φέτος δεν υπήρξε καμιά αναφορά.

Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο, στο οποίο αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, είναι έργο υπό κατασκευή, χρηματοδοτούμενο αποκλειστικά από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Για το έργο όχι μόνο δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση αλλά είχε βάλει και κάτι -ξεχασμένα σήμερα- εμπόδια.

Ερχόμαστε στο άλλο καμάρι του ΤΑΙΠΕΔ και των ιδιωτών που το έχουν αναλάβει. Το περίφημο Thess Intec για το οποίο δεν ακούστηκε ούτε ψίθυρος. Υπερταμείο και ιδιώτες κατάφεραν να χάσουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, θύμωσε ώς και ο κ. Θεοδωρικάκος. Θυμίζουμε -για την ιστορία- ότι η πρώτη πρόσκληση για το έργο αναρτήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ το 2021...

Οσο για το στρατόπεδο Γκόνου και τους κομπασμούς του Υπερταμείου για διαγωνισμούς που τρέχουν, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς όταν ένας ανάλογος διαγωνισμός είχε προκηρυχτεί το 2018. Ο λόγος της ματαίωσης δεν ήταν φυσικά άλλος από την ίδια τη… δίσεκτη χρονιά που προκηρύχτηκε, οπότε σωθήκαμε διότι ανέλαβε τους εξορκισμούς το επιτελικό κράτος.

Αυθαιρεσία

Και έτσι, χοντρικά, απέμεινε στα πρωθυπουργικά χείλη μόνο το άλλο καμάρι της νεοδημοκρατικής… αυθαιρεσίας! Το Flyover, η «ΜακΛάρεν των δημοσίων έργων», που «τρέχει με τα χίλια», αν και είμαστε στο 30% του έργου (έτσι μας λένε τουλάχιστον). Δεν ανήκει σε εμάς ο ευφημισμός αλλά στον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, ο οποίος κλέβει τη δόξα με τις ευφάνταστες «γκαζιάρικες» παρομοιώσεις του. Οι δηλώσεις Ταχιάου είναι η νεοδημοκρατική προπαγάνδα με όλο της το… γκάζι. Μόνο που η προπαγάνδα δεν σε πάει στη δουλειά ή στο σπίτι, κι όσοι περνάνε των παθών τους τον τάραχο περνώντας από τον περιφερειακό σκέφτονται ήδη ότι είμαστε μόλις στον Σεπτέμβριο του 2025 και καλώς εχόντων των πραγμάτων πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Μάιο του 2027, αν όλα πάνε καλά, όπως λένε -φυλώντας τα ρούχα τους- οι εργολάβοι του έργου.

Δοθείσης της ευκαιρίας και προλαμβάνοντας ρίψη «χωμάτων» στη μηχανή της «ΜακΛάρεν»: ακούστηκε ότι για το απαραίτητο «μπάζωμα» της θάλασσας για την κατασκευή του 6ου προβλήτα θα χρησιμοποιηθούν υλικά από τις εκσκαφές για το flyover! Εξ όσων γνωρίζουμε κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οπότε θα ανακύψει ζήτημα του ελέγχου των υλικών, αν δηλαδή είναι κατάλληλα για να εναποτεθούν στον βυθό του Θερμαϊκού. Θυμίζουμε ότι στην περίπτωση του ΟΛΠ η Περιφέρεια Αττικής (Πατούλης) «υποχρεώθηκε» να επιβάλει πρόστιμα για θαλάσσια ρύπανση λόγω των «αστοχιών» στην επέκταση του προβλήτα της κρουαζιέρας.