Κοινός αγώνας αντίστασης καθηγητών, φοιτητών στην πιο δυσοίωνη χρονιά

«Βρισκόμαστε ενώπιον της πιο δυσοίωνης χρόνιας»! Η απαισιόδοξη διαπίστωση ήταν η αφορμή όσο και η εναρκτήρια φράση της συνέντευξης Τύπου που έδωσε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας ο Ενιαίος Σύλλογος Μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ (ΕΣΔΕΠ). Ενώπιον πρωτοφανών ζητημάτων και απέναντι σε μια κυνική κυβερνητική πολιτική, τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ αλλά και εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων -παρουσία μάλιστα πλήθους φοιτητών- ξεκαθάρισαν ότι θα σταθούν απέναντι στον αυταρχισμό υπερασπίζοντας τον δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου απέναντι στη λαίλαπα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τις απειλές για πειθαρχικά και τα χτυπήματα στις ακαδημαϊκές ελευθερίες.

«Η λέξη ντροπή είναι λίγη σε σχέση με αυτό που συμβαίνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια» είπε εισαγωγικά ο αντιπρόεδρος του ΕΣΔΕΠ, καθηγητής στη Φιλοσοφική του ΑΠΘ, Γιώργος Αγγελόπουλος, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «άλλο 19.000 μόρια που απαιτούνται για το δημόσιο πανεπιστήμιο, άλλο 19.000 ευρώ που ζητούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο κ. Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στις δράσεις και τις παρεμβάσεις του Συλλόγου για τα κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα τη χρονιά που πέρασε, τονίζοντας πως «είμαστε αποφασισμένοι να αντιδράσουμε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες -τον τελευταίο νόμο Ζαχαράκη- που ελήφθησαν ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι» και τα οποία χαρακτήρισε «δυστοπική νομοθετική δράση» και «επίθεση στα δικαιώματα».

«Υποσχεθήκαμε θερμό Σεπτέμβρη, θα σταθούμε απέναντι στην εικονική πραγματικότητα της κυβέρνησης» είπε από την πλευρά του ο Ηλίας Κονδύλης, καθηγητής Ιατρικής και γραμματέας του ΕΣΔΕΠ. Αναφέρθηκε σε σειρά καυτών ζητημάτων για το ΑΠΘ, όπως για παράδειγμα τα κλειστά αμφιθέατρα σε σχολές του ιδρύματος (Ιατρική, Χημικό, κ.ά.), στα άλυτα κτιριακά ζητήματα της Σχολής Καλών Τεχνών, στα θέματα με την περιουσία του ΑΠΘ στο Περτούλι, στιγματίζοντας το γεγονός ότι σιτίζονται στη Φοιτητική Λέσχη μόνο 4.000 φοιτητές, ενώ στο ίδρυμα υπάρχουν 80.000, και κατέληξε λέγοντας ότι «είναι οριζόντιο ταξικό μέτρο οι διαγραφές των καλούμενων “αιώνιων φοιτητών”», ζητώντας «να μας δοθούν αναλυτικά στοιχεία διότι μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν… 9 τέτοιοι φοιτητές οι οποίοι δεν γνωρίζουμε καν αν βρίσκονται εν ζωή!».

«Συκοφάντηση του δημόσιου πανεπιστημίου» κατέγραψε το μέλος του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ και καθηγήτρια στη Φιλοσοφική, Ιωάννα Ναούμ, σχολιάζοντας ότι «νομίζαμε πως είδαμε τα χειρότερα με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία» αλλά τώρα «καλλιεργείται κλίμα τρόμου και χαφιεδισμού». «Τα δημόσια πανεπιστήμια απειλούνται από εξωγενείς παράγοντες όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και από ενδογενείς οι οποίοι εκφράζονται κυρίως στη δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων» σημείωσε από την πλευρά του ο Δημήτρης Ραπτάκης, ταμίας του ΕΣΔΕΠ και καθηγητής στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης.

Οι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων (Σαμπίνα Κουρρίζι, Ζένια Γαλάνη και Βαγγέλης Πρασσόπουλος από Κρήτη) που ζήτησαν και έλαβαν τον λόγο επιτέθηκαν με δριμύτητα στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο για «εμπνεύσεις από τη χούντα» και τονίζοντας ότι θα σταθούν απέναντι στην υποβάθμιση των σπουδών αλλά και τον κυβερνητικό αυταρχισμό που καλλιεργεί κλίμα φόβου στα ανώτατα ιδρύματα με τοποθέτηση καμερών παντού.