Υποχώρησε δρόμος στη Λαμία και «κατάπιε» πυροσβεστικό [βίντεο]

Ένα σουρεάλ περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Λαμία, όταν ένα πυροσβεστικό «εγκλωβίστηκε» στο δρόμο καθώς υποχώρησε το οδόστρωμα.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ένα πυροσβεστικό όχημα μετέβη στην οδό Ναυπάκτου προκειμένου να κάνει άντληση υδάτων από τον πλημμυρισμένο δρόμο εξαιτίας σπασμένου αγωγού.
Ωστόσο η επιχείρηση κατέληξε σε... φιάσκο καθώς λόγω του όγκου νερού που ελευθερώθηκε, ο δρόμος υποχώρησε και «κατάπιε» το βαρύ όχημα.
Δείτε στιγμιότυπα από το συμβάν
