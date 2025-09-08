Το ανθρώπινο ποτάμι της ΔΕΘ

Εκκωφαντικές διαδηλώσεις για έναν πρωθυπουργό που δεν γνωρίζει και δεν ακούει! Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι ξεχύθηκαν το Σάββατο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης διαδηλώνοντας ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, με τους μισθούς φτώχειας, την αχαλίνωτη ακρίβεια, τα αστρονομικά ενοίκια, το 13ωρο, τη συρρίκνωση της δημόσιας υγείας, την ιδιωτικοποίηση της παιδείας, το «κουκούλωμα» των Τεμπών και ασφαλώς την… αστυνομοκρατία, που οδήγησε σε 17 προσαγωγές και εν τέλει 4 συλλήψεις, παρότι για πρώτη φορά δεν σημειώθηκε το παραμικρό επεισόδιο!

Η εικόνα της πόλης που σχεδιάστηκε με… χρυσοχοΐδεια λογική ήταν σκληρή: κάγκελα γύρω από τη ΔΕΘ, δεκάδες διμοιρίες των ΜΑΤ «προσκαλεσμένες» από την πρωτεύουσα, αύρες εκτόξευσης νερού για την καταστολή του πλήθους, drones στον αέρα, κάμερες, ασφάλεια, δικυκλιστικές Ζήτα, Δέλτα και σχεδόν όλο το αλφάβητο…

Και το πιο κωμικοτραγικό: πριν από λίγο καιρό ο κ. Χατζηδάκης διατεινόταν ότι φέτος οι Θεσσαλονικείς θα πάνε στη ΔΕΘ με μετρό, αλλά τελικά το μετρό έκλεισε για πέντε στάσεις (Ευκλείδης, Παπάφη, Πανεπιστήμιο, Σιντριβάνι, Αγίας Σοφίας, Βενιζέλου), με τους συρμούς να διέρχονται σαν «φάντασμα» από τη γραμμή!

Από την άλλη οι διαδηλωτές επέμειναν! Παρότι το κέντρο της πόλης ήταν απροσπέλαστο ακόμη και με τα πόδια, όλες οι προγραμματισμένες πορείες έγιναν συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 15.000 ανθρώπους. ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΚΘ από το άγαλμα του Βενιζέλου, ΠΑΜΕ από την πλατεία ΧΑΝΘ, αριστερές συλλογικότητες, σωματεία, φοιτητικές οργανώσεις από την Καμάρα και άλλες μικρότερες προσυγκεντρώσεις μετατράπηκαν σε ένα ανθρώπινο ποτάμι που «έσκασε» σαν τεράστιο κύμα μπροστά στα βαριά κιγκλιδώματα της αστυνομίας στη ΔΕΘ.

Μαζί τους και οι συγγενείς και υποστηρικτές του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ίσως από τις δυναμικότερες φωνές στις φετινές πορείες, που ζητούσαν «δικαιοσύνη» και «οξυγόνο». Αξιοσημείωτη και η παρουσία της παλαιστινιακής σημαίας που αρκετοί διαδηλωτές κουβαλούσαν μαζί τους ή τη φορούσαν σε μπλουζάκια με τα σχετικά συνθήματα.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός μοίραζε για άλλη μια φορά υποσχέσεις με πομπώδες ύφος και μοίραζε φοροαπαλλαγές που δεν αγγίζουν κανέναν, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Χρήστος Παναγόπουλος, δήλωνε στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων ότι «η ακρίβεια βρίσκεται στον Θεό, καταπίνει κυριολεκτικά το εργατικό εισόδημα και την ίδια ώρα οι μισθοί μας είναι στα τάρταρα». Τόνισε μάλιστα αυτά που η κυβέρνηση όχι απλώς αρνείται να δει αλλά τα προωθεί κιόλας:

«Συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν υπάρχουν και όπου υπάρχουν αφορούν ελάχιστους κλάδους. Είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη και στους μισθούς και στη συλλογική προστασία και την ίδια ώρα η κυβέρνηση φέρνει ένα εργασιακό νομοσχέδιο με 13 ώρες εργασίας, το οποίο θεωρεί ότι ο χρόνος εργασίας είναι εμπόρευμα. Τους λέμε ότι δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας και θα αγωνιστούμε και με απεργία που θα προκηρύξουμε ώστε αυτό το νομοσχέδιο να αποσυρθεί, γιατί αποτελεί ντροπή για μια ευρωπαϊκή χώρα», ανέφερε.

Από τη ΧΑΝΘ, ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνιζε ότι η «ένταση της ταξικής πάλης» είναι η απάντηση του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ στα «αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης», στους «μεσσίες» και στη «συστημική αντιπολίτευση», ξεκαθαρίζοντας ότι «έχουμε εμπιστοσύνη μόνο στις αστείρευτες λαϊκές δυνάμεις και στην πάλη για την ανατροπή συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής αυτού του σάπιου κράτους και του διεφθαρμένου συστήματός τους».

Οι διαμαρτυρίες ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ, χωρίς -για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες- να σημειωθεί το παραμικρό επεισόδιο, δίχως να πέσει μία μολότοφ, χωρίς να ψεκαστεί ο κόσμος με χημικά από τις πάνοπλες δυνάμεις καταστολής. Παρ’ όλα αυτά, όπως η ίδια η αστυνομία ανέφερε, έγιναν 17 προσαγωγές υπόπτων, εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις (για μικροποσότητες ναρκωτικών, για μη έκδοση δελτίου ταυτότητας και εξύβριση).