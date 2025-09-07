Συνελήφθη 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία στο λιμάνι της Τήνου

Το περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι του νησιού.

«Χειροπέδες» πέρασαν οι λιμενικές αρχές της Τήνου σε 42χρονο άνδρα για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στον εξωτερικό λιμένα της Τήνου, ενώπιον του 4χρονου παιδιού του.

Το Λιμεναρχείο Τήνου διενεργεί προανάκριση για το συμβάν.