Κυριακή, 07 Σεπτεμβρίου, 2025
gorgopotamos
25η Νοεμβρίου, μέρα της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου. | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νέα καταγγελία για τη βεβήλωση του Γοργοποτάμου με το ρίβερ πάρτι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
«Αιδώς, Αργείοι!»

«Φουντώνουν» οι αντιδράσεις για το προγραμματισμένο ρίβερ πάρτι στην ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάμου. Οργανώσεις, τοπικοί φορείς και συγγενείς αντιστασιακών απευθύνουν έκκληση στις τοπικές αρχές να μην πραγματοποιηθεί το «Gorgopotamos River Party» και να διαφυλαχθεί η ιστορικότητα και η αντιστασιακή, ιστορική σημασία της περιοχής. 

Μετά την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας, ανακοίνωση εξέδωσε και ο Επιμορφωτικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος Υπαταίων «Οι Αινιάνες». 

«Η ανάπτυξη δεν έρχεται βεβηλώνοντας το ματωμένο χώμα των προγόνων μας. Οι νεκροί μας δεν ζητούν ούτε διασκέδαση, ούτε πρόσκαιρες φιέστες.  Απαιτούν απόλυτο σεβασμό, υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης και διατήρηση των πανανθρώπινων αξιών της Δικαιοσύνης, της Ειρήνης και – προπάντων – της Ελευθερίας, για τις οποίες θυσιάστηκαν», αναφέρουν μεταξύ άλλων κατηγορώντας τη σημερινή δημοτική αρχή.

Αναλυτικά, η καταγγελία για τη βεβήλωση του Γοργοποτάμου

Ο Γοργοπόταμος, μέχρι σήμερα, παραμένει παγκόσμιο σύμβολο Ενότητας, Συλλογικής Δράσης και Νίκης του Ανθρωπισμού απέναντι στον Φασισμό και την Τυραννία. Είναι τόπος θυσίας, ποτισμένος με το αίμα των αγωνιστών μας, ιερό μνημείο της μνήμης και της ελευθερίας.

Κι όμως, η σημερινή Δημοτική Αρχή επέλεξε να μετατρέψει αυτόν τον ιερό χώρο σε σκηνικό για street food και river party εκδηλώσεις, με «κορυφαίους DJ», όπως διαφημίζουν οι αφίσες τους. 

Εκεί όπου εκτελέστηκαν οι Υπαταίοι πατριώτες από τους Ιταλούς φασίστες ως αντίποινα για την ανατίναξη της, τώρα προγραμματίζουν να στήσουν κονσόλες, πάγκους και ηχεία.

Αιδώς, Αργείοι!

Η ανάπτυξη δεν έρχεται βεβηλώνοντας το ματωμένο χώμα των προγόνων μας. Οι νεκροί μας δεν ζητούν ούτε διασκέδαση, ούτε πρόσκαιρες φιέστες.

 Απαιτούν απόλυτο σεβασμό, υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης και διατήρηση των πανανθρώπινων αξιών της Δικαιοσύνης, της Ειρήνης και – προπάντων – της Ελευθερίας, για τις οποίες θυσιάστηκαν.

Η απόφαση αυτή της Δημοτικής Αρχής της Λαμίας αποτελεί ύβρη. 

Είναι χρέος όλων μας να την καταγγείλουμε και να απαιτήσουμε την αλλαγή του χώρου δηλώνοντας ότι επιβραβεύουμε πρωτοβουλίες και δράσεις του Συμβουλίου Νέων όταν αυτές δεν αντιτίθενται στους αξιακούς μας κώδικες.

Ας  υπερασπιστούμε όλοι μας  τον Γοργοπόταμο ως αυτό που πραγματικά είναι: ένα αιώνιο μνημείο αγώνα και θυσίας, όχι ένας χώρος εμπορευματοποιημένης διασκέδασης.

Νέα καταγγελία για τη βεβήλωση του Γοργοποτάμου με το ρίβερ πάρτι

