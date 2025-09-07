Δύο τραυματίες από μαχαιριές στα Χανιά - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

Το αιματηρό συμβάν σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης.

Σοβαρά τραυματισμένοι νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων δύο άνδρες που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρια από δύο δράστες μέσα σε πολυκατοικία στο κέντρο των Χανίων.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο zarpanews.gr., οι δράστες, δίχως να είναι γνωστά μέχρι στιγμής τα κίνητρα της επίθεσης, εισήλθαν σε πολυκατοικία που διέμεναν τα δύο θύματα και τους τραυμάτισαν σοβαρά με μαχαιριές.

Τα θύματα φέρουν εκτεταμένα τραύματα, με τον έναν μάλιστα τραυματία, να φέρει σοβαρό τραύμα στον θώρακα.

Οι δράστες, μετά το περιστατικό αποχώρησαν από το σημείο του εγκλήματος και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.