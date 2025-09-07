Πέθανε η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη

Πέθανε η φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ-ΜΠΕ Μαρία Μαρόγιαννη, τα ξημερώματα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου.

Σπούδασε φωτογραφία και εργάστηκε ως ενεργή φωτορεπόρτερ για το ΑΠΕ-ΜΠΕ από το 1996 -καλύπτοντας και μεγάλες δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό- μέχρι τις 20 Απριλίου του 2012, ενώ μετά συνέχισε ως photo-editor στον Τομέα Φωτορεπορτάζ και Βίντεο του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Φωτορεπόρτερ

Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας με βαθιά οδύνη αποχαιρετά την συνάδελφο Μαρία Μαρόγιαννη. Η Μαρία γεννήθηκε το 1973 και σπούδασε στη σχολή φωτογραφίας ESP.

Ενεργή φωτορεπόρτερ απο το 1995, όπου ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα, φωτογράφισε τα πολιτικά και κοινωνικά τεκτενόμενα σε Ελλάδα και εξωτερικό αρχικά για το πρακτορείο Eurokinissi και από το 1996 υπήρξε από τα πρώτα μέλη του φωτογραφικού τμήματος του Αθηναικου και Μακεδονικου Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπήρξε δίπλα μας στους δρόμους, στις πολιτικές συναντήσεις, στην ειδησεογραφία, με το ήθος, την ευαισθησία και την αγάπη της για το φωτορεπορτάζ να την ξεχωρίζει.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια τους οικείους και τους συναδέλφους της.

Μαρία Μαρόγιαννη

1973-2025