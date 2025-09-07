Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
28°C
29.5° 26.9°
3 BF
40%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.0° 28.2°
4 BF
37%
Πάτρα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
28°C
28.0° 27.7°
0 BF
65%
Ιωάννινα
Θύελλα
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
39%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
27.5° 27.5°
2 BF
35%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
3 BF
21%
Αγρίνιο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
27°C
26.6° 26.6°
3 BF
58%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 24.9°
4 BF
57%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.9° 26.5°
4 BF
56%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
5 BF
60%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
25°C
24.7° 24.7°
1 BF
65%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
74%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 28.0°
3 BF
37%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.3°
3 BF
39%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.2° 27.8°
4 BF
65%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
2 BF
22%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.0° 25.3°
3 BF
65%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.1° 28.1°
3 BF
53%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
26°C
25.7° 25.7°
3 BF
39%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 07 Σεπτεμβρίου, 2025
Ταξί κινητοποίηση
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Τραβάνε ξανά χειρόφρενο τα ταξί της Αθήνας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Τα ταξί της Αττικής απεργούν την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη.

Νέα 48ωρη απεργία προκήρυξε το ΣΑΤΑ  Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις του εξαιτίας των νέων μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται πως τα ταξί της Αθήνας εδώ και πολλούς μήνες είναι στα μαχαίρια με την κυβέρνηση και συγκεκριμένα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Η τελευταία κινητοποίηση των ταξί ήταν στα τέλη Μαίου, όπου είχαν απεργήσει ξανά για 48ώρες.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, «την Τρίτη και την Τετάρτη, τα ταξί της Αθήνας πραγματοποιούν 48ωρη απεργία σε όλη την πόλη αρχόμενη από τις 6 το πρωΐ της Τρίτης έως τις 6 το πρωΐ της Πέμπτης».

Στην συνέχεια το Συνδικάτο επισημαίνει πως «ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας επιβίωσης για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Στην 48ωρη απεργία των Ταξί 9-10 Σεπτεμβρίου εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, τα ταξί της Αθήνας πραγματοποιούν 48ωρη απεργία σε όλη την πόλη αρχόμενη από τις 6 το πρωΐ της Τρίτης έως τις 6 το πρωΐ της Πέμπτης. Κατά τη διάρκεια της απεργίας, οι μεταφορές από και προς νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μόνο από τα Ραδιοταξί της πόλης μας.
Τα Ταξί επιφυλακής θα φέρουν ειδική σήμανση στο εμπρόσθιο μέρος των οχημάτων.

(Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο). https://satataxi.gr/radiotaxi-attikis/

Ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας επιβίωσης για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί.

Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Τραβάνε ξανά χειρόφρενο τα ταξί της Αθήνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual