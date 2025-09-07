Τραβάνε ξανά χειρόφρενο τα ταξί της Αθήνας

Νέα 48ωρη απεργία προκήρυξε το ΣΑΤΑ Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις του εξαιτίας των νέων μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση.
Υπενθυμίζεται πως τα ταξί της Αθήνας εδώ και πολλούς μήνες είναι στα μαχαίρια με την κυβέρνηση και συγκεκριμένα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
Η τελευταία κινητοποίηση των ταξί ήταν στα τέλη Μαίου, όπου είχαν απεργήσει ξανά για 48ώρες.
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, «την Τρίτη και την Τετάρτη, τα ταξί της Αθήνας πραγματοποιούν 48ωρη απεργία σε όλη την πόλη αρχόμενη από τις 6 το πρωΐ της Τρίτης έως τις 6 το πρωΐ της Πέμπτης».
Στην συνέχεια το Συνδικάτο επισημαίνει πως «ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας επιβίωσης για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας».
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Στην 48ωρη απεργία των Ταξί 9-10 Σεπτεμβρίου εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία.
Την Τρίτη και την Τετάρτη, τα ταξί της Αθήνας πραγματοποιούν 48ωρη απεργία σε όλη την πόλη αρχόμενη από τις 6 το πρωΐ της Τρίτης έως τις 6 το πρωΐ της Πέμπτης. Κατά τη διάρκεια της απεργίας, οι μεταφορές από και προς νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μόνο από τα Ραδιοταξί της πόλης μας.
Τα Ταξί επιφυλακής θα φέρουν ειδική σήμανση στο εμπρόσθιο μέρος των οχημάτων.
(Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο). https://satataxi.gr/radiotaxi-attikis/
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
