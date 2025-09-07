Ολονύκτιο αστυνομικό όργιο καταστολής στα Εξάρχεια [βίντεο]

Έλαμψε ο «νόμος και τάξη» των Χρυσοχοΐδη-Μητσοτάκη για ακόμη μια φορά στα Εξάρχεια, καθώς το βράδυ του Σαββάτου, αστυνομικοί των ΜΑΤ επιδόθηκαν σε «σόου» αυθαιρεσίας και βίας κατά πολιτών.
Υπενθυμίζεται πως το όργιο καταστολής συνέβη λίγο μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το έγκλημα των Τεμπών στο Σύνταγμα – για την οποία η κυβέρνηση πανικόβλητη έδωσε εντολή να κλείσουν από νωρίς το απόγευμα οι κεντρικοί σταθμοί του μετρό («Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο»).
Κρότου λάμψης μέσα σε μαγαζί με κόσμο
Σύμφωνα με βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, οι επιθέσεις της αστυνομίας δεν σταμάτησαν μόνο στην πλατεία Συντάγματος κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας για τα Τέμπη που οργανώθηκε μετά το ξαφνικό κλείσιμο της δικογραφίας από τον ειδικό ανακριτή.
Ειδικότερα, τα βίντεο δείχνουν άνδρες των ΜΑΤ να επιτίθονται ξανά, αυτή τη φορά σε πολίτες στα Εξάρχεια, πολλοί από τους οποίους κάθονταν σε μαγαζιά της γειτονιάς και οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με χημικά και επίδειξη «χουλιγκανισμού».
Κόσμος μπήκε μέσα σε νυχτερινό κατάστημα της περιοχής στην προσπάθειά του να προστατευθεί από την καταγγελλόμενη αστυνομική μανία.
Ωστόσο, σύμφωνα και με καταγγελία στην «Εφ.Συν.», τα ΜΑΤ δεν δίστασαν να πετάξουν κρότου λάμψης μέσα στο κατάστημα και με γκλομπ να ξυλοφορτώσουν πολίτες.
Σημειώνεται πως, προς το παρόν από την ΕΛ.ΑΣ. δεν υπάρχει ενημέρωση για το συγκεκριμένο περιστατικό.
