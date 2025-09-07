Τα «έφτυσε» το μετρό Θεσσαλονίκης, εκτός λειτουργίας όλη η γραμμή

Εκτός λειτουργίας παρέμεινε το μετρό στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής για τουλάχιστον 3 ώρες, ενώ λίγο μετά τις 11 επανήλθε σε πλήρη λειτουργία.
Όπως αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, ύστερα από το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε νωρίς το πρωί, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.
«Ζητούμε συγγνώμη για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και ευχαριστούμε για την κατανόηση» αναφέρει η εταιρεία Thema.
Νωρίτερα, είχε τεθεί εκτός λειτουργίας όλη η γραμμή του μετρό, όπως φαίνεται και σε ειδική σήμανση στην επίσημη σελίδα του στο διαδίκτυο.
Υπενθυμίζεται ότι χθες είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία», λόγω της καθιερωμένης διαδήλωσης για τη ΔΕΘ.
