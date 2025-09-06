Πρόβλημα πυρασφάλειας στο έγκλημα των Τεμπών επιβεβαιώνει γερμανικό εργαστήριο

Η δοκιμή καύσης των καθισμάτων στο βαγόνι Β2 του Intercity 62 δείχνει ότι η πυραντοχή τους είναι τέσσερις φορές χειρότερη από το όριο που ισχύει στην Ευρώπη.

Νέα δεδομένα για την πυρασφάλεια στα τρένα του ελληνικού σιδηροδρόμου αλλά και για το έγκλημα στα Τέμπη, προκύπτουν μετά τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε καθίσματα από επιβατική αμαξοστοιχία του επίμαχου Intercity 62 σε πιστοποιημένο εργαστήριο με έδρα τη Γερμανία.

Σύμφωνα με το in.gr, το δείγμα καθίσματος από το μοιραίο βαγόνι Β2, μέσα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους κάποιοι επιβάτες και αρκετοί ακόμα επιζώντες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τη φωτιά, παρουσιάζεται απολύτως ανεπαρκές σε επίπεδο πυραντοχής. Μάλιστα το πιο βασικό από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι ότι η πυραντοχή των καθισμάτων του Intercity 62 είναι τέσσερις φορές χειρότερη από το όριο που ισχύει στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, με όριο μέσου ρυθμού εκπομπής θερμότητας τα 50kW/m2 για τα τρένα που περνάνε από τούνελ (75 για τα τραμ ή τα τοπικά τρένα που κινούνται μόνο σε ανοικτούς χώρους), το συγκεκριμένο δείγμα έδειξε 192,3 kW/m2.

Τι προηγήθηκε

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, στην αρχή η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ), ζήτησε τη διαλεύκανση όλων των ζητημάτων γύρω από την πυρασφάλεια στον σιδηρόδρομο μέσω δειγματοληψίας και δοκιμών καύσης των καθισμάτων. Ενώ δικαστικοί λειτουργοί έστειλαν κάποια δείγματα για έρευνα, έγινε μόνο χημική ανάλυση των ινών, επειδή δεν μπορούσαν να διαπιστώσουν το επίπεδο αντοχής των καθισμάτων σε φωτιά. Έτσι η Επιτροπή επανήλθε με νέα αιτήματα και με τον επίμαχο εργαστηριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, όμως ο ανακριτής εξέδωσε αρνητική απόφαση για ένταξή του στη δικογραφία τον Οκτώβριο του 2024 διότι δεν κρίνεται ως «αναγκαία-ουσιώδης ανακριτική πράξη».

Για αυτόν τον λόγο, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ ανέλαβε να συνεχίσει την έρευνα με τη διαδικασία να κολλά ξανά καθώς το εργαστήριο ζητούσε την προεξόφληση ποσού 3.030 ευρώ για τις εν λόγω δοκιμές, μια ενέργεια που καθυστέρησε καθώς το υπουργείο Μεταφορών είναι υπεύθυνο για πληρωμή τέτοιων ποσών. Ενώ στο πόρισμα του Οργανισμού αναφέρεται το ζήτημα στις εκκρεμότητες, η διαδικασία πάγωσε.

Εν τέλει, μετά από επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, προκειμένου να θέσει το ζήτημα στο υπουργείο Μεταφορών και να πληρωθεί τελικά μετά από 7 μήνες το σχετικό κόστος.

Κατόπιν των παραπάνω, αναμένονται, όπως αναφέρουν τεχνικοί σύμβουλοι, οι επόμενες ενέργειες των δικαστικών αρχών για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει και νομικό ζητούμενο, πέραν των αναφερομένων ζητημάτων ασφαλείας που εκτιμάται ότι θα τεθούν κατόπιν ίσως και σχετικής σύστασης ασφαλείας του ΕΟΔΑΣΑΑΜ προς την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, για να επεκταθεί ο έλεγχος και στα υπόλοιπα τρένα του σιδηροδρόμου.

Και αυτό καθώς σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα παραπάνω ευρήματα και στον στόλο της Hellenic Train και των τρένων συνολικά στη χώρα, αφ' ενός δε πρέπει να κυκλοφορήσει κανένα τρένο στην ελληνική επικράτεια και την Ευρώπη και αφ' ετέρου τόσο η εταιρεία που εκτελεί τα δρομολόγια του σιδηροδρόμου όσο και η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσουν κακουργηματικές διώξεις.