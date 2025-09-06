Τα... ψέλνουν στον πρωθυπουργό πριν από την ομιλία του στη ΔΕΘ

Μεγάλες και δυναμικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης με αφορμή την παρουσία Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε ένα γενικευμένο κλίμα λαϊκής δυσαρέσκειας –όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις– λόγω της ακρίβειας, της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών, των συνεχών σκανδάλων κτλ., μετέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επιχειρώντας να ανατρέψει την κατάσταση με εξαγγελίες μέτρων.

Ωστόσο, πριν από την ομιλία Μητσοτάκη, ξεκίνησαν μεγάλες και δυναμικές διαδηλώσεις, με πανό και συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής, και με αιτήματα τις αυξήσεις μισθών, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη φθηνή στέγη, την πάταξη της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας..

Ο Ρουβικωνας αποκλείει την είσοδο των Yes σε αλληλεγγύη προς τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους.#antireport #ΔΕΘ2025 pic.twitter.com/Vx363JVSJ8 — Chris Avramidis (@chris_avramidis) September 6, 2025

Ειδικότερα, στην πλατεία ΧΑΝΘ συγκεντρώθηκαν εργατικά συνδικάτα και διαδηλωτές από το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ. Στο άγαλμα Βενιζέλου ήταν η συγκέντρωση των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΔΥ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ενώ στην Καμάρα διαδηλώνουν μέλη της Αριστεράς, καθώς και συλλογικότητες και πρωτοβάθμια συνδικάτα.

«Η ακρίβεια βρίσκεται στον Θεό, καταπίνει κυριολεκτικά το εργατικό εισόδημα και την ίδια ώρα οι μισθοί μας είναι στα τάρταρα» δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Χρήστος Παναγόπουλος στη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ στο άγαλμα του Βενιζέλου και πρόσθεσε: «Συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν υπάρχουν και όπου υπάρχουν αφορούν ελάχιστους κλάδους. Είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη και στους μισθούς και στη συλλογική προστασία και την ίδια ώρα η κυβέρνηση φέρνει ένα εργασιακό νομοσχέδιο με 13 ώρες εργασίας, το οποίο θεωρεί ότι ο χρόνος εργασίας είναι εμπόρευμα. Τους λέμε ότι δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας και θα αγωνιστούμε και με απεργία που θα προκηρύξουμε ώστε αυτό το νομοσχέδιο να αποσυρθεί, γιατί αποτελεί ντροπή για μία ευρωπαϊκή χώρα».

Η μαχητική διαδήλωση της #ΚΑΜΑΡΑ #ΔΕΘ2025 πλημμύρισε την Τσιμισκή τώρα με συνθήματα

✓για Ανατροπή της κυβερνητικής Μαφίας ,

✓για την Γενοκτονία στην Γάζα από τους Σιωναζί εποικιστές ,

✓για ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΥΓΕΙΑ #antireport pic.twitter.com/qTst67QOoU — Stahulis Spiros (@sstahulis1) September 6, 2025

Ο πρόεδρος του ΕΚΘ Χάρης Κυπριανίδης στην ομιλία του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «απέτυχε» να αντιμετωπίσει τους μισθούς, να συγκρατήσει τις τιμές, να δώσει λύση στην ακριβή στέγη, να πατάξει την εργοδοτική αυθαιρεσία και πρόσθεσε: «Είμαστε στο δρόμο, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν τα ψίχουλα και τα μικρά επιδόματα που ανακοινώνονται στις μεγάλες και φαντεζί φιέστες, όπως η σημερινή του κ. Μητσοτάκη στο Βελλίδειο. Είμαστε στους δρόμους γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Γιατί θέλουμε ζωή με αξιοπρέπεια, γιατί απαιτούμε σεβασμό και αναγνώριση της δουλειάς και του κόπου μας, γιατί διαφωνούμε με τα επιδόματα εξάρτησης που κάθε τόσο εφευρίσκει η κυβέρνηση και απαιτούμε δίκαια μέτρα μόνιμου χαρακτήρα».

«Αύξηση μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και αναβάθμιση του βιοτικού μας επιπέδου είναι τα αιτήματά μας, αιτήματα απλά, ανθρώπινα, καθημερινά, λογικά», τόνισε ο προεδρεύων της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΑΔΕΔΥ Βασίλης Πολυμερόπουλος και συνέχισε: «Δε γίνεται η ανεργία να έχει πέσει κάτω από το 8% και καμιά συζήτηση να μη γίνεται για τις κρατήσεις του 2%, δεν μπορεί να μη γίνεται συζήτηση για τον 13ο και 14ο μισθό». Μετά τη συγκέντρωση θα ακολουθήσει πορεία μέσω της παραλιακής προς τη ΧΑΝΘ.

Στο συλλαλητήριο των εργατικών Συνδικάτων, στην πλατεία ΧΑΝΘ της Θεσσαλονίκης, οι διαδηλωτές (με συνθήματα όπως η «Δύναμή μας η οργάνωση, δρόμος μας η ανατροπή - Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τα γεράκια του πολέμου») απαιτούν να μεριμνήσει ο πρωθυπουργός για τις δικές των πολλών και όχι των λίγων. Παρών στο συλλαλητήριο των συνδικάτων και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αρνούμαστε την κοροϊδία και τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης».



Από τις συγκεντρώσεις δεν απουσιάζει η αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό.

EUROKINISSI

«Φρούριο» η Θεσσαλονίκη

Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με περίπου 3.000 αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία της πόλης. Κλούβες και κιγκλιδώματα υπάρχουν περιμετρικά του Βελλίδειου, όπου θα μιλήσει ο πρωθυπουργός.

Κλειστοί οι δρόμοι που οδηγούν στο κέντρο της πόλης, ενώ με εντολή της αστυνομίας έχουν κλείσει οι σταθμοί του μετρό «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου».





Περισσότερα σε λίγο...