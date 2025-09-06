Δύο αθλητές στο Νοσοκομείο Λευκάδας έπειτα από αδιαθεσία σε προπόνηση

Ένιωσαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια προπόνησης στην ελεύθερη κατάδυση.

Στο νοσοκομείο Λευκάδας μεταφέρθηκαν δύο αλλοδαποί αθλητές, 49 και 45 χρονών, καθώς κατά τη διάρκεια προπόνησης τους στην ελεύθερη κατάδυση, αισθάνθηκαν ξαφνικά αδιαθεσία.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου, στην θαλάσσια περιοχή Περιγιάλι Λευκάδας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφθασε στον τόπο, μετέφερε τους δύο αθλητές στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας.