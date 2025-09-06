Αθήνα, 27°C
Σάββατο, 06 Σεπτεμβρίου, 2025
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Κρουαζιερόπλοιο με εκατοντάδες επιβάτες προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ούτε προέκυψε θέμα θαλάσσιας ρύπανσης.

Ατύχημα με κρουαζιερόπλοιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, ένα κρουαζιερόπλοιο σημαίας Μπαχάμες, προσέκρουσε κατά τη διάρκεια διαδικασίας πρόσδεσης στον επιβατικό σταθμό «Άλκιμος» του λιμανιού. Η πρόσκρουση προκάλεσε ένα ρήγμα μήκους 10 μέτρων και πλάτους ενός μέτρου, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε διαπιστώθηκε ρύπανση στη θάλασσα.

Έπειτα από ενέργειες της λιμενικής αρχής Τζελέπη, και οι 450 επιβάτες του αποβιβάστηκαν με ασφάλεια ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά.

Τι αναφέρει το Λιμενικό

«Τις πρωινές ώρες χθες Παρασκευή ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη ότι ένα κρουαζιερόπλοιο σημαίας Μπαχάμες, προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του στον επιβατικό σταθμό «ΑΛΚΙΜΟΣ», στο λιμάνι του Πειραιά. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν η πρόκληση ρήγματος μήκους δέκα (10) μέτρων και πλάτους ενός μέτρου, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Οι 450 επιβάτες του Κ/Ζ αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας. Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς και την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από τον αναγνωρισμένο οργανισμό που το παρακολουθεί.»

Κρουαζιερόπλοιο με εκατοντάδες επιβάτες προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά

