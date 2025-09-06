Σύγκρουση λεωφορείου με γερανό στη Συγγρού

Το λεωφορείο 040 συγκρούστηκε με γερανό στη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Κράτητος, στο Νέο Κόσμο. Την ώρα του τροχαίου το λεωφορείο «φυσαρμόνικα» μετέφερε επιβάτες. Έως τώρα δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έχει φτάσει η τροχαία και διερευνά το περιστατικό.