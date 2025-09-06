Φωτιά στην ανατολική Μάνη

Σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί κάποιον οικισμό

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αρχοντικό της ανατολικής Μάνης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11.50 σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί κάποιον οικισμό. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

