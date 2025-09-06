Πνίγηκε 59χρονος Σέρβος στην Κατερίνη

Ένας ακόμη τουρίστας χάνει τη ζωή του στα ελληνικά νερά κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Ειδικότερα, 59χρονος Σέρβος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή «Ολυμπιακή Ακτή» Κατερίνης Πιερίας.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

