Μεγάλη φωτιά στο Πετρωτό Δομοκού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στο Πετρωτό του Δομοκού, η οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 22:00 και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.
Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση στα διοικητικά όρια των περιφερειακών ενοτήτων Φθιώτιδας, Λάρισας και Μαγνησίας και εξελίσσεται σε τρία μέτωπα, με την κύρια κίνηση να καταγράφεται προς τα δυτικά.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από Φθιώτιδα, Λάρισα και Μαγνησία, με στόχο τον περιορισμό της περιμέτρου και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων.
Έχουν κινητοποιηθεί 68 πυροσβέστες, 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων από την 4η και τη 10η ΕΜΟΔΕ (Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων), ενώ υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας