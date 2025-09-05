Οι ένστολοι άνοιξαν τον «χορό» των κινητοποιήσεων στη ΔΕΘ

Οι ένστολοι πραγματοποίησαν πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης προβάλλοντας τα αιτήματά τους για τα εργασιακά και θεσμικά τους δικαιώματα. Η πορεία κατέληξε στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
Στην συγκέντρωσή τους, μίλησαν και οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη που δολοφονήθηκε στα επεισόδια στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη», οι οποίοι ζήτησαν από την πολιτεία να «σκύψει» πάνω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ένστολοι.
Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κορυφωθούν το Σάββατο, λίγες ώρες πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ. Τρεις μεγάλες παράλληλες συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε διαφορετικά σημεία του κέντρου, με κοινό προορισμό την περιοχή της ΧΑΝΘ.
Το παρών στη συγκέντρωση των ενστόλων έδωσε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας