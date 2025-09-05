Οι ένστολοι άνοιξαν τον «χορό» των κινητοποιήσεων στη ΔΕΘ

Ζήτησαν καλύτερους μισθούς και ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν στη δουλειά τους.

Οι ένστολοι πραγματοποίησαν πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης προβάλλοντας τα αιτήματά τους για τα εργασιακά και θεσμικά τους δικαιώματα. Η πορεία κατέληξε στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Στην συγκέντρωσή τους, μίλησαν και οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη που δολοφονήθηκε στα επεισόδια στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη», οι οποίοι ζήτησαν από την πολιτεία να «σκύψει» πάνω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ένστολοι.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κορυφωθούν το Σάββατο, λίγες ώρες πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ. Τρεις μεγάλες παράλληλες συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε διαφορετικά σημεία του κέντρου, με κοινό προορισμό την περιοχή της ΧΑΝΘ.

Το παρών στη συγκέντρωση των ενστόλων έδωσε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συγκέντρωση των ενστόλων στη Θεσσαλονίκη. | (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)