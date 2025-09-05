Ασφυξία δείχνουν οι ιατροδικαστές για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη, σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσαν οι ιατροδικαστές.

Πιο αναλυτικά, η επιτροπή ιατροδικαστών, παρέδωσε στο τμήμα Ανθρωποκτονιών το πόρισμα για τα αίτια θανάτου του μικρού Παναγιώτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ιατροδικαστών δεν διαπιστώθηκε καμία παθολογική αιτία θανάτου και ως πιο πιθανή αιτία αναδεικνύεται η υποξία. Το εν λόγω πόρισμα καταρρίπτει προηγούμενα πορίσματα από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, τα οποία απέδιδαν σε παθολογικά αίτια τον θάνατο του παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει δηλώσει στις Αρχές ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο του Παναγιωτάκι, αλλά έχει ομολογήσει τη δολοφονία των δύο παιδιών της, στις 19 Ιουνίου 2022 και 17 Οκτωβρίου 2023, τη δολοφονία βρέφους φίλης της στις 4 Φεβρουαρίου 2021 και τη δολοφονία της αδερφής της το 2014, όταν το θύμα ήταν βρέφος και η Μουρτζούκου ήταν 14 ετών.

Από τον Ιούλιο, βρίσκεται προφυλακισμένη στη ΓΑΔΑ.