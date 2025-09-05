Στους δρόμους οι πραγματικοί αγρότες της Κρήτης [βίντεο]

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης διαδηλώνουν ενάντια σε όσα σκανδαλώδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τη διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων από λίγους και εκλεκτούς της κυβέρνησης, εις βάρος των αληθινών αγροτών.

Στο κλείσιμο του ΒΟΑΚ στο ύψος της Παντάνασσας, προχώρησαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, του Λασιθίου και του Ρεθύμνου που πραγματοποιούν κινητοποίηση. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν εκφράσει την πρόθεση να παραμείνουν επ' αόριστον πάνω στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, κρατώντας τα δύο ρεύματα κλειστά, αναμένοντας -όπως λένε- απαντήσεις και δεσμεύσεις στα αιτήματά τους από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αύριο στην ΔΕΘ. Στο σημείο βρίσκεται και ισχυρή δύναμη της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Στη δυτική Κρήτη, σε εξέλιξη είναι η προσυγκέντρωση στον κόμβο των Βρυσών Χανίων, όπου θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία μέχρι τη γέφυρα του Πετρέ, σημείο συνάντησης με τους αγροτοκτηνοτρόφους του δυτικού Ρεθύμνου. Προβλέπεται αποκλεισμός του δρόμου στο συγκεκριμένου σημείο.

Τα αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων:

Να γίνουν άμεσα όλες οι πληρωμές που έχουν καθυστερήσει με ευθύνη του Υπουργείου. Να τελειώνουν γρήγορα οι έλεγχοι και να μεταφερθούν οι ενισχύσεις στους πραγματικούς δικαιούχους. Να διασφαλίσετε τις ενισχύσεις που δικαιούμαστε ανεξάρτητα Τεχνικής Λύσης. Να γίνουν αποδεκτά ως επιλέξιμοι βοσκότοποι, τα γύρω στα 2 εκατομμύρια στρέμματα που σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρεί δάσος. Να στηριχθεί η ντόπια κτηνοτροφία της Κρήτης με έναν διαφορετικό τρόπο ενισχύσεων που θα λαμβάνει υπόψιν το υπερδιπλάσιο κόστος παραγωγής σε σχέση με την κτηνοτροφία της ηπειρωτικής χώρας.

Εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που συμμετέχουν στην κινητοποίηση, αναμένεται να υποβάλουν σχετικό ψήφισμα με τα αιτήματά τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και την Περιφέρεια.