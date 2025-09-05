Σφοδρή τροχαία σύγκρουση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, ένας νεκρός [βίντεο]

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα, το πρωί της Παρασκευής, στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης. Ένας οδηγός έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται.

Το αυτοκινητικό δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Δερβενίου, κοντά στον κόμβο Ορφανίδη, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με τεράστια ένταση, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το voria.gr, από τη σύγκρουση το ένα από τα αυτοκίνητα ανετράπη, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με άλλο ΙΧ που είχε κατεύθυνση προς Καβάλα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα το ένα ΙΧ να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, όπως φαίνεται και στα σοκαριστικά βίντεο.

Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

