Πλοία ελληνικών συμφερόντων στον... στόλο της Γενοκτονίας

Επειτα από μήνες ενδελεχούς έρευνας, η καμπάνια «No Harbour for Genocide» («Κανένα Λιμάνι για τη Γενοκτονία»), που συντονίζεται από τις οργανώσεις Global Energy Embargo for Palestine, Progressive International, BDS National Committee και Energy Embargo for Palestine, παρουσίασε χθες μια λίστα αποκλεισμού 36 πλοίων-«μεταφορέων γενοκτονίας», στο πλαίσιο ενός «εμπάργκο των λαών». Η λίστα περιλαμβάνει πλοία που, κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στη Γάζα, προμήθευσαν συστηματικά το Ισραήλ με όπλα και καύσιμα, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και αρκετά με ελληνική σημαία ή ελληνικών συμφερόντων, που φέρονται να μεταφέρουν κυρίως πετρέλαιο και άνθρακα.

Πρόκειται για μια δημόσια, τεκμηριωμένη βάση δεδομένων, η οποία αναφέρει τα ονόματα των πλοίων, τους αριθμούς ΙΜΟ, τις σημαίες τους, τις διαχειρίστριες εταιρείες, καθώς και συνδέσμους με πλατφόρμες παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο. Τα πλοία κατηγοριοποιούνται σε επτά ομάδες, ανάλογα με το είδος φορτίου και πλοίου. Η λίστα είναι αποτέλεσμα μηνών παρακολούθησης και αποτυπώνει τα σταθερά μοτίβα εμπλοκής στον εφοδιασμό της γενοκτονίας, του απαρτχάιντ και της παράνομης κατοχής της Παλαιστίνης από το Ισραήλ.

Ελληνες εφοπλιστές

Από τα 36 αυτά πλοία, τα 9 σχετίζονται με την Ελλάδα. Πρόκειται για δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου και φορτηγά πλοία άνθρακα, που δεν έχουν όλα ελληνική σημαία. Υπενθυμίζουμε πως η «Εφ.Συν.» («Οι αχθοφόροι μιας γενοκτονίας», 23/8/2024) είχε αναφερθεί και σε άλλη έρευνα της βρετανικής Data Desk, που εντόπισε 65 αποστολές πετρελαίου και καυσίμων προς το Ισραήλ έως τις 15 Ιουλίου 2024, οι περισσότερες εκ των οποίων εξυπηρετήθηκαν από δεξαμενόπλοια ελληνικής ιδιοκτησίας ή διαχείρισης.

Οι ερευνητές της Data Desk (datadesk.eco) ανέλυσαν ροές εμπορευμάτων του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSEG) που βασίζονται σε δεδομένα από ναυλομεσίτες και από τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) των δεξαμενόπλοιων, πληροφορίες από λιμενικές και τελωνειακές αρχές (Sinoimex Global Trade Monitor), δορυφορικές εικόνες (ESA Sentinel-2), οικονομικές εκθέσεις και άλλα ελεύθερα διαθέσιμα δεδομένα. Τα εμπλεκόμενα δεξαμενόπλοια ανήκαν ή τα διαχειρίζονταν εταιρείες με κύριους μετόχους τον Γιάννη Αλαφούζο, την οικογένεια Βερνίκου, τον Ανδρέα Μαρτίνο, τον Νικόλα Μαρτίνο και τον Γιώργο Οικονόμου.

Πρωταθλητής ήταν ο Ανδρέας Μαρτίνος με 16 δρομολόγια από 11 δεξαμενόπλοια (καθένα με τη δική του εταιρεία), τα «MINERVA Alexandra», «MINERVA Doxa», «MINERVA Georgia», «MINERVA Gloria», «MINERVA Grace», «MINERVA Joanna», «MINERVA Joy», «MINERVA Kallisto», «MINERVA Karteria», «MINERVA Libra» και «MINERVA Olympia». Δύο από αυτά τα πλοία του Ανδρέα Μαρτίνου («Minerva Doxa», «Minerva Gloria») τα εντοπίζουμε και στη νέα λίστα της καμπάνιας «Κανένα Λιμάνι για τη Γενοκτονία», γεγονός που αποδεικνύει ότι συνεχίζουν τον εφοδιασμό του Ισραήλ, όπως και το πλοίο Seavigour ιδίων συμφερόντων (IMO 9774185). Επιπλέον, αναφορά γίνεται και στο πλοίο «Kimolos» (IMO 9405540) της γνωστής ναυτιλιακής εταιρείας Eletson (Βασίλης Κέρτσικωφ, Λασκαρίνα Καρασταμάτη) και στο «Vilamoura» (IMO 9529293) με σημαία Μάρσαλ, της εταιρείας TMS Tankers του Γιώργου Οικονόμου.

Η λίστα

Ολόκληρη η λίστα αποκλεισμού, που ανακοινώθηκε χθες, περιλαμβάνει:

● Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της MAERSK στο πλαίσιο του προγράμματος MARAD (U.S. Maritime Administration): στόλος που περιλαμβάνει τα «Maersk Atlanta», «Maersk Chicago», «Maersk Denver», «Maersk Detroit» και «Maersk Pittsburgh», τα οποία έχουν τεκμηριωθεί ότι μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό και προϊόντα εποικισμών από τις ΗΠΑ προς το Ισραήλ.

● Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο: τα «Nexoe Maersk» και «Maersk Norfolk» της MAERSK, το «Mario A» της Arkas Shipping και το «Wanda A» με σημαία Μάλτας.

● Δεξαμενόπλοια καυσίμων και πετροχημικών (MARAD): τα «Overseas Santorini» και «Overseas Suncoast» (υπό αμερικανική σημαία), τα οποία προμηθεύουν καύσιμα αεροσκαφών και πετροχημικά κρίσιμα για τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού.

● Γενικά φορτηγά πλοία με στρατιωτικό εξοπλισμό (MARAD): τα «Sagamore», «Ocean Freedom», «Ocean Giant» και «Ocean Grand», υπό αμερικανική σημαία, που διαχειρίζονται εταιρείες όπως η Crowley.

● Γενικά φορτηγά πλοία με στρατιωτικό εξοπλισμό (εκτός MARAD): τα «Danica Violet», «Danica Sunrise» (Δανία) και «HC Opal/BHG Fortune» (Λιβερία).

● Φορτηγά πλοία άνθρακα: τα «Cape Friendship», «CIC Paola», «Navios Felix» και «KSL Salvador», με σημαία Παναμά και Χονγκ Κονγκ, που διαχειρίζονται εταιρείες στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

● Δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου: τα «Minerva Doxa», «Minerva Gloria», «Kimolos», «Seavigour» και «Vilamoura» – κυρίως ελληνικής διαχείρισης, με σημαία Ελλάδας, Μάλτας και Νήσων Μάρσαλ.

«Εργαλείο διαφάνειας»

«Η καμπάνια “Κανένα Λιμάνι για τη Γενοκτονία” ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, με πιο χαρακτηριστική κινητοποίηση την αποτροπή εισόδου του δεξαμενόπλοιου “Overseas Santorini” σε αρκετά μεσογειακά λιμάνια. Εκτοτε συνεχίσαμε την παρακολούθηση των ναυτιλιακών αλυσίδων εφοδιασμού και συντάξαμε τη Λίστα Αποκλεισμού ως εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας», λέει η Ana Sanchez, εκπρόσωπος του Global Energy Embargo for Palestine.

Μετά την πετυχημένη κινητοποίηση για το «Santorini», άλλα πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό υλικό αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα όταν προσπάθησαν να αγκυροβολήσουν σε λιμάνια της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Τουρκίας και του Μαρόκου, ενώ ακτιβιστές σε όλο τον κόσμο συνέχισαν να οργανώνονται για να σταματήσουν τη ροή στρατιωτικού υλικού και καυσίμων.

«Αυτά τα πλοία είναι οι γενοκτονικοί μεταφορείς», τονίζει ο David Adler, συμπροεδρεύων συντονιστής της Progressive International. «Δεν θα τους αφήσουμε να περάσουν χωρίς αντίσταση. Από τα λιμάνια έως τα Κοινοβούλια, από τα δικαστήρια έως τους δρόμους, θα συντονίσουμε δράσεις σε κάθε επίπεδο ώστε να σταματήσουμε τα πλοία αυτά και να τερματίσουμε τη συνενοχή τους στη γενοκτονία».

«Η γενοκτονία στη Γάζα τροφοδοτείται καθημερινά με όπλα, καύσιμα και ενέργεια που μεταφέρονται διά θαλάσσης», υπογράμμισε εκπρόσωπος της καμπάνιας. «Αναπτύσσουμε μια συντονισμένη στρατηγική για να σταματήσουμε ολόκληρο τον στόλο της γενοκτονίας. Η λίστα αποκλεισμού είναι ένα ζωντανό εργαλείο – δίνει στα σωματεία, τις νομικές ομάδες και τους ακτιβιστές τα μέσα να επιβάλουν ένα λαϊκό εμπάργκο. Κανένα καύσιμο. Κανένα όπλο. Κανένα λιμάνι για τη γενοκτονία».