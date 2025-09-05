Απεγκλωβίστηκε άνθρωπος σε φωτιά εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο Μεταξουργείο

Τέθηκε υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο της οδού Ελευσινίων, στο Μεταξουργείο, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, ενώ η ΕΛ.ΑΣ είχε αποκλείσει την πρόσβαση. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπήρχε ένα άτομο εγκλωβισμένο στον δεύτερο όροφο, το οποίο διασώθηκε.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το κτίριο είναι εγκαταλελειμμένο όμως γειτνίαζε με κατοικημένες πολυκατοικίες.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο γίνεται πλέον κανονικά.