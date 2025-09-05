Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Γιάννη Χαλκίδη

Οι σύντροφοι και συντρόφισσές του από τον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 αλλά και μέλη της οικογένειας του αγωνιστή θα συγκεντρωθούν σήμερα, ανήμερα των γεγονότων, στο σημείο της δολοφονίας του από τη χούντα

Μπορεί να πέρασαν 58 ολόκληρα χρόνια από την άγρια και εν ψυχρώ δολοφονία του Γιάννη Χαλκίδη από τα όργανα της χούντας, αλλά τίποτα δεν έχει ξεχαστεί, ο ήρωας του αντιδικτατορικού αγώνα θα τιμηθεί και φέτος, στο σημείο όπου δολοφονήθηκε, στον δρόμο που έχει πλέον το όνομά του.

Οι σύντροφοι και συντρόφισσές του από τον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ) αλλά και μέλη της οικογένειας του αγωνιστή θα συγκεντρωθούν σήμερα, ανήμερα των γεγονότων, στο σημείο να θυμηθούν εκείνες τις δραματικές στιγμές του 1967. Με ανακοίνωσή του ο ΣΦΕΑ θυμίζει τα γεγονότα των ημερών εκείνων καθώς «στις 2 Σεπτεμβρίου 1967, την ώρα που η χουντική κυβέρνηση εγκαινίαζε τη ΔΕΘ, ομάδα του Πατριωτικού Αντιδικτατορικού Μετώπου (ΠΑΜ) επιχείρησε να ανατινάξει κολόνα της ΔΕΗ μπροστά στο Καυταντζόγλειο, βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι τον χώρο της έκθεσης. Τρεις μέρες αργότερα, τα ξημερώματα της 4ης προς 5η Σεπτεμβρίου 1967, η γιάφκα του ΠΑΜ στην οδό Φιλελλήνων 55 (σήμερα Θ. Νάτσινα) δέχτηκε την επιδρομή και τα καταιγιστικά πυρά των ασφαλιτών. Ο αιμόφυρτος Γιάννης Χαλκίδης εκτελείται εν ψυχρώ από τον Αντώνη Λεπενιώτη, ενώ τραυματίζεται στο πόδι από σφαίρα ο Γρηγόρης Παντής. Ο τρίτος της ομάδας, ο Νάντης Χατζηγιάννης, συλλαμβάνεται και βασανίζεται άγρια μαζί με τον αείμνηστο Γρηγόρη Παντή».

Μπορεί στις 3/10/2014 ο Δήμος Θεσσαλονίκης, τιμώντας στο πρόσωπο του Γιάννη Χαλκίδη όσους/ες έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα ενάντια στη χούντα, να μετονόμασε το τμήμα της οδού Κωνσταντινουπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Κ. Καραμανλή έως και την οδό Μαρασλή, σε «οδό Γιάννη Χαλκίδη», όμως η υπόθεση της δολοφονίας του τρέχει ακόμη στους δρόμους της πόλης. Εξάλλου, όπως αναφέρει ο ΣΦΕΑ, πώς να ξεχάσει κανείς ότι «η Αστυνομία της Χούντας εμφάνισε το στυγερό αυτό πολιτικό έγκλημα ως “ανταλλαγή πυροβολισμών μετ’ αναρχοκομμουνιστών, που αντέταξαν ένοπλον βίαν εις τα επιχειρήσαντα την σύλληψίν των αστυνομικά όργανα». Μάλιστα η χούντα, έναν χρόνο μετά, στις 2/9/1968, παρασημοφόρησε τους δολοφόνους του Γιάννη Χαλκίδη, γιατί, τάχα, «εις συμπλοκήν μετ’ αναρχοκομμουνιστών εν Θεσσαλονίκη την 4ην Σεπτεμβρίου 1967 έθεσαν την ζωήν των εις σοβαρόν κίνδυνον»! Ταυτόχρονα με Β.Δ. απονεμήθηκε «μετάλλιον στρατιωτικής αξίας εις τον μοίραρχον Εμμ. Βαλεργάκην, “διότι παρέσχεν ουσιώδη συνδρομήν εις αναληφθείσαν επιχείρησιν συλλήψεως αναρχοκομμουνιστών εν Θεσσαλονίκη την 5η Σεπτεμβρίου 1967”. Προς δόξαν της “αποχουντοποίησης” ο συν/χης Εμμ. Βαλεργάκης, Διευθυντής της Εθνικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, αποστρατεύθηκε ως ταξίαρχος στις 31-12-1977! Ομως, οι αγωνιστές του ΠΑΜ ήταν άοπλοι. Παρά ταύτα τον Μάιο του 1980 το Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης αθώωσε τους δολοφόνους του Γιάννη Χαλκίδη, πλην του αρχιβασανιστή μοίραρχου Τετραδάκου».

Δικαίωση του Χαλκίδη ήταν η ομόφωνη ετυμηγορία του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης στις 11/2/08, με την οποία αποκαταστάθηκε η ιστορική αλήθεια, «απορρίπτοντας τη μήνυση του βασανιστή Αντώνη Λεπενιώτη κατά του Νάντη Χατζηγιάννη για “συκοφαντική δυσφήμηση”. Ο Α. Λεπενιώτης, μπροστά στο “κατηγορώ” των θυμάτων του, ομολόγησε, 41 χρόνια μετά, ότι ο Γιάννης Χαλκίδης δολοφονήθηκε από την ομάδα των Ασφαλιτών στην οποία συμμετείχε». Ο ΣΦΕΑ καλεί τους συναγωνιστές/τριές του καθώς και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να παραστούν στην εκδήλωση μνήμης και τιμής σήμερα στις 6.30 μ.μ., στον τόπο της θυσίας του, στην οδό Γιάννη Χαλκίδη 20, πρώην Κωνσταντινουπόλεως 164Α.