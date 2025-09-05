Θανατηφόρα παράσυρση πεζού από συρμό του προαστιακού

Τροχαίο δυστύχημα στο Μεταξουργείο, νεκρός ο πεζός που φέρεται να παρασύρθηκε από τρένο • Οι πρώτες πληροφορίες.

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής επί της διασταύρωσης των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αχιλλέως, όταν πεζός παρασύρθηκε από τρένο και σκοτώθηκε.



Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο άνδρας, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι άστεγος, πήγε να διασχίσει κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του από τον συρμό.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανασύρουν τον άνδρα από τη σιδηροδρομική γραμμή.



Το τρένο έχει ακινητοποιηθεί και η επιχείρηση απεγκλωβισμού συνεχίζεται.