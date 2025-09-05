Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 25.2°
3 BF
57%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
25°C
26.5° 23.8°
1 BF
62%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 24.0°
2 BF
53%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
57%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
0 BF
58%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
0 BF
64%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
71%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 25.8°
2 BF
65%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.5° 24.9°
1 BF
68%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
69%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
27.7° 25.7°
0 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
69%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
73%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 24.0°
3 BF
55%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.6° 25.8°
3 BF
81%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.2° 26.8°
3 BF
50%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 24.3°
3 BF
60%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
25°C
25.3° 25.3°
1 BF
69%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.0° 18.0°
0 BF
84%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου, 2025
| EUROKINISSI-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ήλιος με αφρικανική σκόνη και μποφόρ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Γενικά αίθριος καιρός. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στα βόρεια. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 33, στη Θεσσαλία από 21 έως 34, στην Ήπειρο από 16 έως 30, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 33, στις Κυκλάδες από 22 έως 28, στα Δωδεκάνησα από 23 έως 29 και στην Κρήτη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το πρωί. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ήλιος με αφρικανική σκόνη και μποφόρ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual