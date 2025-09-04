Νεκρός ο ψαροντουφεκάς που αγνοούταν στην Κρήτη

Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα σε βραχώδη περιοχή.

Νεκρός εντοπίστηκε ο 50χρονος υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος αγνοείτο από το απόγευμα της Τρίτης 2/9/2025 και ενώ είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα, στη θαλάσσια περιοχή του Στομίου Ελαφονήσου Κρήτης.

Οι λιμενικές αρχές της Κίσσαμου και της Παλαιόχωρας ενημερώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 3/9/2025 από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος για το περιστατικό και ξεκίνησαν έρευνες από ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος, έναν ιδιώτη δύτη, ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού, καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων από ξηράς.

Ο 50χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από στελέχη του Λιμενικού μέσα στη θάλασσα σε βραχώδη περιοχή. Στη συνέχεια, περισυνελέγη από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Από το Λιμενικό Σταθμό Παλαιόχωρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.