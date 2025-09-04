Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική - «Ήχησε» το 112

Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αποθηκευτικό χώρο ελαιοτριβείου στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025

Ταυτόχρονα, βγήκε μήνυμα από το «112» με το οποίο καλεί τους κατοίκους που μένουν κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω επικίνδυνων καπνών πέριξ της περιοχής.