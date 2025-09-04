Νεκροί σε αποσύνθεση βρέθηκαν άντρας και γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα στον Ν. Κόσμο

Νεκρό ζευγάρι εντόπισαν οι αρχές μέσα σε διαμέρισμα στον Nέο Kόσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 66χρονο με τραύμα στο κεφάλι και μια γυναίκα (η οποία ακόμη δεν έχει αναγνωριστεί) σε προχωρημένη αποσύνθεση.



Η Αστυνομία εντόπισε στο σπίτι του ζευγαριού ένα πυροβόλο όπλο και δύο κάλυκες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής για να διαλευκάνει την υπόθεση.