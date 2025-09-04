Κλείνουν σταθμοί του Μετρό στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη ΔΕΘ

Αναστέλλεται προσωρινά το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου στις 15:00, η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου» στο μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου «Thema».
Οι προαναφερόμενοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, και επισημαίνεται ότι για την ώρα επαναλειτουργίας θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.
Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο είναι προγραμματισμένη η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
Στο μεταξύ, με την ίδια ανακοίνωση η Thema γνωστοποιεί ότι στη διάρκεια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (6-14/9), θα λειτουργεί επιπλέον το εκδοτήριο στον σταθμό «Σιντριβάνι», για έκδοση και ανανέωση Προσωποποιημένων Καρτών, τις εξής ώρες: Παρασκευή 05/09: 09:00 - 17:00, Σάββατο 06/09 - Κυριακή 07/09: 09:00 - 21:00, Δευτέρα 08/09 - Παρασκευή 12/09: 15:00 - 21:00 και Σάββατο 13/09 - Κυριακή 14/09: 09:00 - 21:00.
