Ακάθεκτη η πόλη στο δημοψήφισμα για το μέλλον της ΔΕΘ

Συνέντευξη Τύπου για την πορεία συλλογής υπογραφών υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα του χώρου ● Οι ειδικοί επιμένουν ότι οι νέες προτάσεις για το πάρκο των 130 στρεμμάτων πρέπει να νομοθετηθούν με νέο Προεδρικό Διάταγμα, όπου θα προβλέπεται ρητά η δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου

Με λογική και μαχητικότητα απαντά η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος (ΟΕΔ) για το μέλλον της ΔΕΘ, απορρίπτοντας τις πρόσφατες αόριστες ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη που απλώς ακύρωσαν τα προηγούμενα φαραωνικά σχέδια με άλλο… φαραωνικό σχέδιο. Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε χθες η επιτροπή στην αίθουσα της ΕΣΗΕΜΘ, κατέρριψε με επιχειρήματα όσα ανακοινώθηκαν και δήλωσε ότι η συλλογή υπογραφών για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος συνεχίζεται με ένταση.

Οι υπογραφές έχουν φτάσει να αριθμούν πάνω από 19.000 καθώς έχει γίνει εκκαθάριση μερικών χιλιάδων που ήταν άκυρες, αφού προέρχονταν από πολίτες που δεν ήταν κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης. «Επιμένουμε στο δημοψήφισμα γιατί, παρά τα όσα διά στόματος πρωθυπουργού δηλώθηκαν δημοσίως και μάλιστα χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα και σχεδιασμό, αυτό που εξακολουθεί να ισχύει είναι το προεδρικό διάταγμα της απαράδεκτης και καταστροφικής ανάπλασης», είπε εισαγωγικά η Αγγελική-Γαβριέλλα Σαμψωνίδου, κοινωνιολόγος, MSc για τον Χωρικό Σχεδιασμό και για Βιώσιμη & Ανθεκτική Ανάπτυξη. Διευκρίνισε δε και υπογράμμισε πως «επειδή, όπως αναφέρθηκε από τον πρωθυπουργό, το έργο θα τρέξει από το Υπερταμείο, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο χώρος της Διεθνούς Εκθεσης έχει και πρέπει να συνεχίσει να έχει δημόσιο χαρακτήρα και χρήση και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως φιλέτο προς όφελος των δανειστών και ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά ως χώρος αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των Θεσσαλονικέων». Οπότε «συνεχίζουμε τη συλλογή των υπογραφών ώστε να φτάσουμε το νούμερο που απαιτεί ο νόμος. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των συλλογικοτήτων και φορέων της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος και καλούμε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να συσπειρωθούν γύρω από αυτήν και τον αγώνα της».

Η Ρία Καλφακάκου, ομότιμη καθηγήτρια Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, είπε από την πλευρά της πως «υπάρχουν δυο ισχυροί λόγοι για την απαξίωση της ΔΕΘ: η νέα ψηφιακή εποχή που επηρεάζει όλες τις εκθέσεις και η ύπαρξη μεγάλων εκθέσεων στην Αθήνα. Η μεγάλη έκθεση του Σεπτέμβρη δεν έχει να παρουσιάσει καινοτομίες και νέα προϊόντα, αλλά είναι μια θλιβερή παράθεση περιπτέρων δημόσιων οργανισμών, ενώ τα έσοδα και οι επισκέπτες κάθε χρόνο μειώνονται, και διάφορες παράλληλες δραστηριότητες, όπως συναυλίες αμφιβόλου καλλιτεχνικής αξίας, χρησιμοποιούνται για να επιβιώσει η Εκθεση». Δηλαδή «το πιο σημαντικό χαρτί για τη διατήρηση της ΔΕΘ είναι η πολιτική σημασία της έλευσης πρωθυπουργού και πολιτικών αρχηγών και η παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης κάθε Σεπτέμβρη», περίοδο κατά την οποία «η πόλη αποκτά ένα πολιτικό βάρος και διεθνή αναγνώριση». Οσο για τις «πετυχημένες θεματικές εκθέσεις, όπως Agrotica και Zootechnica, δεν φέρνουν προστιθέμενη αξία στη Θεσσαλονίκη, παρά μόνο ταλαιπωρία και απαξίωση του κέντρου της πόλης. Η μεταφορά τους στη Σίνδο θα διευκολύνει και τους αγρότες και όλους όσους ενδιαφέρονται γι’ αυτές τις σημαντικές, ιδίως για την οικονομία της βόρειας Ελλάδας, ειδικές εκθέσεις.

Η Σάσα Λαδά, ομότιμη καθηγήτρια Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, αναφέρθηκε στην αρχιτεκτονική και πολιτιστική αξία των περιπτέρων που «η πρόταση Μητσοτάκη και δημάρχου κατεδαφίζει, γεγονός που σημαίνει εξαφάνιση της ιστορικής της μνήμης, ενώ προτείνουν στη θέση τους την κατασκευή ενός νέου κολοσσιαίου κτιρίου εκθέσεων 30.000 τ.μ. καθώς και την ανακατασκευή του υπάρχοντος προβληματικού συνεδριακού κέντρου “Ι. Βελλίδης”». Σύμφωνα με την κ. Λαδά, «οι νέες προτάσεις για το πάρκο των 130 στρεμμάτων πρέπει να νομοθετηθούν με νέο Προεδρικό Διάταγμα, όπου θα προβλέπεται ρητά η δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου, διαφορετικά παραμένει σε ισχύ το ΠΔ που έχει προσβληθεί στο ΣτΕ και δεν προβλέπει πουθενά τη χρήση “πάρκο υψηλού πρασίνου”».

Ο Κώστας Νικολάου, διδάκτωρ Περιβαλλοντολόγος, σχολίασε πως «το αρχικό φαραωνικό σχέδιο real estate εγκαταλείπεται οριστικά υπό την πίεση των 69 συλλογικοτήτων και πλέον των 19.000 δημοτών που στηρίζουν την πρωτοβουλία για δημοψήφισμα». Στο προτεινόμενο νέο σχέδιο «σχεδιάζεται να κατεδαφιστούν ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας κτίρια για να κατασκευαστεί ένα νέο εκθεσιακό κτίριο φαραωνικού μεγέθους –4 φορές μεγαλύτερο από το Παλαί ντε Σπορ– οπότε ο χώρος που απομένει –ένεκα και της μορφολογίας του οικοπέδου της ΔΕΘ– δεν θα είναι Μητροπολιτικό Πάρκο υψηλού πρασίνου, αλλά ο κήπος του εκθεσιακού κέντρου και του Βελλίδειου, που είναι απίστευτο ότι διατηρείται».

Από τις ομιλήτριες και τον ομιλητή τονίστηκε το γεγονός ότι «η δυτική Θεσσαλονίκη αγνοείται πλήρως, παρά την ύπαρξη διαθέσιμου δημόσιου χώρου στη Σίνδο. Δεν υπάρχει καμία αναφορά του πρωθυπουργού και καμία εγγύηση για δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου υψηλού πρασίνου, παρά μόνο μια απλή αναφορά σε επέκταση του πρασίνου». Σε ερώτηση για το πώς σχολιάζουν τη στάση και θέση του δημάρχου, η κ. Λαδά αρκέστηκε να χαρακτηρίσει την πορεία των θέσεών του ως… ενδιαφέρουσα! Τη συνέντευξη συντόνισε ο δημοσιογράφος της «Εφ.Συν.» Απόστολος Λυκεσάς.